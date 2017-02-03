İzmit Belediyesi, ahşap malzeme alacak

Yaklaşık maliyeti 246 bin 292 lira olan ihaleye 10 firma katılarak teklif sundu. İhalede en yüksek teklif 243 bin 300 lira ile Ahmet Demirel Orman Ürünleri firmasından, en düşük teklif ise 148 bin 985 lira ile Güven Ahşap Sanayi firmasından geldi. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.
FİRMA VE TEKLİFLER
Ahmet Demirel Orman Ürünleri 243.300 TL
Büyük Gökhan Yakıt Maddeleri 214.580 TL
İpek Hırdavat 211.440 TL
Dek Taahhüt Enerji 205.247 TL
Turanlar Yapı 194.015 TL
Şafak Kereste Orman Ürünleri 189.250 TL
İsmail Mert Özdemir Orman Ürünleri 176.750 TL
Emsan Korusan 167.800 TL
Ali İhsan Fidan 159.940 TL
Güven Ahşap Sanayi 148.985 TL