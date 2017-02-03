İzmit Belediyesi, ahşap malzeme alacak

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ahşap ve çatı malzemeleri alımı ihalesine firmalar büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık maliyeti 246 bin 292 lira olan ihaleye 10 firma katılarak teklif sundu. İhalede en yüksek teklif 243 bin 300 lira ile Ahmet Demirel Orman Ürünleri firmasından, en düşük teklif ise 148 bin 985 lira ile Güven Ahşap Sanayi firmasından geldi. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

FİRMA VE TEKLİFLER

Ahmet Demirel Orman Ürünleri 243.300 TL

Büyük Gökhan Yakıt Maddeleri 214.580 TL

İpek Hırdavat 211.440 TL

Dek Taahhüt Enerji 205.247 TL

Turanlar Yapı 194.015 TL

Şafak Kereste Orman Ürünleri 189.250 TL

İsmail Mert Özdemir Orman Ürünleri 176.750 TL

Emsan Korusan 167.800 TL

Ali İhsan Fidan 159.940 TL

Güven Ahşap Sanayi 148.985 TL