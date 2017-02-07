İzmit Belediyesi, Avrupa'yı protesto ediyor

İzmit Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi haftası kapsamında verilen 12 yıldızlı şehir unvanını protesto ederek törene katılmama kararı aldı.

Belediyenin Kültür Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İzmit Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası faaliyetlerine 2 yıldır katılım sağlıyordu. Yetkililer,” Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresince belediyemizin kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklar ve toplumun birçok kesimiyle yapılan etkinlikleri başarılı bulunarak geçtiğimiz yıl Paris te gerçekleştirilen bir tören ile 12 yıldızlı şehir unvanı verilmişti. Bu yıl da yine aynı şekilde Avrupa Yerel Demokrasi haftası kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdik.

ÇİFTE STANDART

Ne yazık ki, Avrupa Konseyi’nce 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkemize karşı kasıtlı, çifte standart uygulanmıştır. Söz konusu kuruluş, Suriye’deki yaşanan olaylarda ve mülteci sorununda insan hak ve hürriyetlerinin ihlaline de duyarsız kalmaktadır. İzmit Belediyesi olarak çifte standart içinde bulunan AB ile ilgili olumsuz görüşlerimizi ifade ederek, bu yıl tarafımıza verilecek olan 12 yıldızlı şehir unvanını protesto ederek törene katılmama kararı aldık. Bu kararımızı Avrupa Konseyi Genel Sekretaryasına da ilettik.

BAŞKAN DOĞAN KATILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyeti Genel Kurulu’na Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan asil üye olarak katılarak Türkiye’yi temsil etmişti. Başkanımız, başta mülteci sorunları olmak üzere dünya gündeminin görüşüldüğü kongrede uzun bir konuşma yaparak Avrupalılara adeta mülteci dersi vermişti” dediler.