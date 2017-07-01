  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 34 °C
  • İstanbul : 34 °C
  • Sakarya : 34 °C

İzmit Belediyesi’nde ‘Toplantı Yönetimi Eğitimi’

»
İzmit Belediyesi’nde ‘Toplantı Yönetimi Eğitimi’
İzmit Belediyesi hizmet içi eğitiminde konuşan Dr. Mehmet Örgev, toplantılarda istenilen verimin elde edilmesinin etkili bir toplantı yönetimiyle mümkün olduğunu söyledi

İzmit Belediyesi’nde hizmet içi eğitimleri devam ediyor. İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev tarafından verilen toplantı yönetimi eğitimine 66 kişi katıldı. Daire müdürleriyle birim amirlerinin katıldığı eğitimde Başkan Yardımcısı Dr. Örgev, toplantılarda istenilen verimin elde edilmesinin etkili bir toplantı yönetimiyle mümkün olduğunu anlatarak, “Çalışma hayatında insan zamanının önemli bir kısmını alan toplantıların etkin yapılması ve o toplantıdan istenilen düzeyde verim elde edilmesi için gerekli teknik ve stratejilerin verilmesi amaçlanmaktadır “dedi. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İZGAZ’dan eğitim23 Haziran 2017 Cuma 11:40
  • Kocaeli, hedeflenenin üstünde atık pil topluyor21 Haziran 2017 Çarşamba 14:07
  • Ramada’da seminer21 Haziran 2017 Çarşamba 13:26
  • İzmit’te köylülere bilgi veriliyor18 Haziran 2017 Pazar 13:31
  • Belediye personeline yangın eğitimi18 Haziran 2017 Pazar 12:50
  • Sınavlardaki başarının mimarlarına belge17 Haziran 2017 Cumartesi 15:10
  • Ellibeş: Eğitim gönüllüsüyüz17 Haziran 2017 Cumartesi 12:50
  • Emlakçılar sertifikalarına kavuştu17 Haziran 2017 Cumartesi 12:49
  • İlimizde TEOG şampiyon sayısı 367’ye yükseldi17 Haziran 2017 Cumartesi 12:47
  • Belediye personeline yangın eğitimi17 Haziran 2017 Cumartesi 11:33
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim