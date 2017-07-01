İzmit Belediyesi’nde hizmet içi eğitimleri devam ediyor. İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev tarafından verilen toplantı yönetimi eğitimine 66 kişi katıldı. Daire müdürleriyle birim amirlerinin katıldığı eğitimde Başkan Yardımcısı Dr. Örgev, toplantılarda istenilen verimin elde edilmesinin etkili bir toplantı yönetimiyle mümkün olduğunu anlatarak, “Çalışma hayatında insan zamanının önemli bir kısmını alan toplantıların etkin yapılması ve o toplantıdan istenilen düzeyde verim elde edilmesi için gerekli teknik ve stratejilerin verilmesi amaçlanmaktadır “dedi.
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İzmit Belediyesi’nde ‘Toplantı Yönetimi Eğitimi’
İzmit Belediyesi hizmet içi eğitiminde konuşan Dr. Mehmet Örgev, toplantılarda istenilen verimin elde edilmesinin etkili bir toplantı yönetimiyle mümkün olduğunu söyledi
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