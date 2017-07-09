Belediyesinin Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile bir ay içinde 89 cenaze evine 4000 kişilik yemek gönderildi. Yetkililer, İzmit Belediyesi olarak vatandaşların sevincine de üzüntüsüne de ortak olduklarını belirterek “ Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla 8 yıldır cenaze evlerine yemek gönderiyoruz. Bu hizmeti hiç aksatmadan sürdürüyoruz” dediler.
- BIST 100.084
- Altın 141,127
- Dolar 3,6267
- Euro 4,1314
- Kocaeli : 23 °C
- İstanbul : 25 °C
- Sakarya : 23 °C
- Motosiklet satışları araç satışlarını katlayacak
- Esnaftan ‘Yaz deftere’ söylemini bitirecek uygulama
- Yerli tarım işçiliğinde Suriyeliler devrede
- Kamu çalışanlarının maaşları hesaplandı
- Kılcal damar varis tedavisinde güncel yaklaşımlar
- 21 yıl sonra Hacet Bayramı yapıldı
- Körfez’de Ceceli rüzgarı
- Gökyüzü şenlendi
- İzmit Belediyesi’nden 4000 kişilik cenaze yemeği
- Gençlerin zirvede yaz keyfi
- Bu otobüste eğitim var!
- Gebze’ye yaya köprüsü yapılacak
- Hurda araçlarını sokaklara bırakanlara ceza
- Belediyeden küpe uyarısı
- Gölkay’da bakım çalışması yapıldı
İzmit Belediyesi’nden 4000 kişilik cenaze yemeği
İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık 8 yıl önce başlatılan cenaze evlerine yemek hizmeti devam ediyor.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Motosiklet satışları araç satışlarını katlayacakTrafik sorununun motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla çözülebileceği bu nedenle motosiklet satışlarının iki yıl içerisinde araç satışlarını üçe katlayacağı belirtildi.
Esnaftan ‘Yaz deftere’ söylemini bitirecek uygulamaİstanbul Etiler’de kafe-restaurant işletmeciliği yapan Abdülhamit Türkyılmaz, veresiyede ‘yaz deftere’ söylemini bitirecek bir sistem üretti.
Yerli tarım işçiliğinde Suriyeliler devredeİzmir’in Ödemiş ilçesinde yerli tarım işçisi bulamayan üreticiler çareyi Ödemiş ve çevresine yerleşen Suriyelilerde buldu.
Kamu çalışanlarının maaşları hesaplandıEnflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zamları belli olan milyonlarca emekli ve 3 milyon kamu çalışanının yeni maaşları hesaplandı.
21 yıl sonra Hacet Bayramı yapıldıKörfez Belediyesi, unutulmaya yüz tutan bir geleneği daha canlandırdı; Hacet Bayramı, 21 yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirildi.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Kartepe'de RENGARENK ŞENLİK!
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
- Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var
12345678
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
- İnanılmaz Komik Kazalar
- Komik ve ilginç kazalar
- KOÜ'ye klimalı otobüs durağı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim