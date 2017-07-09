İzmit Belediyesi’nden 4000 kişilik cenaze yemeği

İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık 8 yıl önce başlatılan cenaze evlerine yemek hizmeti devam ediyor.

Belediyesinin Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile bir ay içinde 89 cenaze evine 4000 kişilik yemek gönderildi. Yetkililer, İzmit Belediyesi olarak vatandaşların sevincine de üzüntüsüne de ortak olduklarını belirterek “ Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla 8 yıldır cenaze evlerine yemek gönderiyoruz. Bu hizmeti hiç aksatmadan sürdürüyoruz” dediler.