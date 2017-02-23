İzmit Belediyesinden 'Alo Atık Hattı'

İzmit Belediyesi geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları kapsamında 'Alo Atık Hattı'nı faaliyete geçirdi.

Geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları kapsamında İzmit Belediyesi, Alo Atık Hattı'nı vatandaşların hizmetine açtı.Alo Atık Hattı hakkında bilgiler veren yetkililer, "Vatandaşlar ev ve işyerlerinde biriktirdikleri atık yağ ile kullanmadığı elektronik atıkları ekiplerimize arayarak haber verebilirler. Vatandaşlardan gelen telefon üzerine ekiplerimiz en kısa süre içinde verilen adrese gidip elektronik atıklar ile atık yağları alıyorlar. Böylelikle vatandaşlar da ev ve işyerlerindeki atıkları çöpe değil de geri dönüşüme vererek hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlamış oluyorlar” dediler.