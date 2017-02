İzmit Belediyesinden eğitimcilere önemli seminer

Sosyal sorumluluk projelere verdiği önemle bilinen İzmit Belediyesi ile bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğiyle otizm ve mental reterdasyon yaşayan çocukları daha iyi anlayabilmek için eğitimcilere yönelik seminer düzenlendi.

İzmit Belediyesi ile bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi otizm ve mental reterdasyon yaşayan çocukları daha iyi anlayabilmek için eğitimcilere yönelik seminer düzenlendi. Belsa 9. kattaki meclis salonunda düzenlenen özel gereksinimli çocuklarda öğretmen tutumları seminerine konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nursu Çakın Memik ve Doç. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen rehber öğretmenlere yönelik semineri İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev de takip etti.

Doğan,eğitime önem veriyor!

Seminerde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, ”Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, eğitime büyük önem veriyor. Hepimizin bir engelli adayı olduğunu unutmayalım ve her an biz de engelli olabiliriz. Özel gereksinimli olmak kimsenin elinde değil, bunu da biliyoruz. Bu da takdir meselesi. Bazı statüler vardır, sonradan edinilir, bazıları da doğuştan gelen statülerdir. Bunların bazıları sonradan giderilebilir, tedavi edilebilir. Ama bazıları da ömür boyu taşıyacağımız durumlardır, rahatsızlardır veya özelliklerdir. Biz toplum olarak, insanlar olarak, belediye olarak tabi ki bu insanların durumlarını anlamak ve onlara her harikulade yardımcı olmak durumundayız” dedi.

Özel Eğitim Merkezi’nin kurucu müdürü Semra Tercan, “Okul, çocuklarımıza çok büyük sorumluluk yüklüyor. İlk başarma duygusu çocuklarımızın hayatında çok önemli. Bunlar belki de ömür boyu sürecek deneyimler. Tüm bunlarda öğretmenlerin tutumu da çok önemli. Özel gereksinimli çocuklar zaman zaman arkadaşları tarafından, zaman zaman öğretmenleri tarafından yetersizlikle suçlanabiliyorlar. Bu durumlarda öğretmenin tutumu çok önemli” şeklinde konuştu.

''Otizm çocuklar eksik değil,sadece farkı çocuktur''

Seminerin konuşmacısı Doç. Dr. Nursu Çakın Memik, “Otizm olan çocuk, eksik değil, sadece farklı olan bir çocuktur. Özellikle çocukluk çağının gelişim sergisel bozukluğu, nore gelişim nörolojik kaynaklı ve aynı zamanda gelişimle de devam eden doğuştan itibaren sürüp gelen bir bozukluktur. Belirtiler erken çocukluk yaşta başlıyor. Otizm, erkek çocuklarda daha çok görülmektedir. Erken tanı, zamanında ve uygun müdahale ve düzenli takip tedavi sonucunu etkileyen çok önemli faktördür. Tedavide amaçlanan, çocuğun yaşına uygun iletişim becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Bu amaçla sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik özel eğitim programları, dil ve iletişim terapileri olabildiğince erken dönemde başlatılmalı” ifadelerini kullandı.