İzmit Belediyesi’nden semazen gösterisi

İzmit Belediyesi tarafından Ağrı merkez ve Diyadin’de gerçekleştirilen 9’uncu Pişmaniye Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti.

Etkinliklerin son programı spor salonunda yapılan semazen gösterisi oldu.Pişmaniye Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden birisi de spor salonunda gerçekleştirilen semazen gösterisiydi. Ağrı’daki 15 Nisan Spor Salonu’nda yapılan etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Ağrı İl Başkan Vekili Mehmet Sıddık Aldemir, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, belediye meclis üyeleri, belde belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

BİZİM İÇİN MUTLULUK KAYNAĞI

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ağrı Valisi Süleyman Elban, “9. Pişmaniye festivalinin Ağrı’da yapılması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bu kardeşlik köprüsünün daim olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Kendilerine bu günün adına bir plaket takdim etmek istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı. Vali Elban’ın konuşmalarının ardından Vali Süleyman Elban tarafından İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a plaket takdim edildi.

“AĞRI’YI SEVİYORUZ”

Plaket takdiminin ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Sevinçle buraya geldik. Her şey için teşekkür ediyoruz. En büyük hediye insanlarımızın sevgisi ve ilgisidir. Mevlana’nın o ruhunu da sema gösterileriyle sizlerle buluşturmak istedik. Bu akşam sevginin bir kez daha kazandığı bir gece olacak. Sevgiyle, aşkla kalın biz Ağrılıları ve Ağrı’yı seviyoruz” ifadelerini kullandı. Selin BECER