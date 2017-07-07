Suriye’deki savaş nedeniyle yurtlarını terk edip İzmit’te gelen ve halen çadırda yaşayan 8 aileyi İzmit Belediyesi yetkilileri ziyaret ettiler. Türkmen ailelerle görüşüp istek ve şikâyetlerini dinleyen belediye yetkilileri onlara gıda, giyim ve ilaç yardımında da bulundular. Yetkililerin ziyaret ve yardımlarıyla mutlu olan Türkmen aileler, İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
- BIST 100.545
- Altın 142,977
- Dolar 3,6375
- Euro 4,1535
- Kocaeli : 20 °C
- İstanbul : 24 °C
- Sakarya : 20 °C
- Başkan Doğan'a ulaşmak çok kolay
- Yol kenarında çocuk cesedi bulundu!
- Hilton Garden Inn Kocaeli'de açıldı
- Belediye meclisinde "ADALET"li laf atışması!
- Dolar ve Euro'da son durum
- Kılıçdaroğlu, Kocaeli sınırları içinden çıkıyor...
- Çocukların lunapark keyfi
- Doğan ve 85 kişilik heyet Ağrı'ya gitti
- İzmit Belediyesi'nden Türkmenlere destek
- Terörün finans kaynağı!
- AKP ve MHP'den tarihi imza
- Junior Kadir, İzmir’den şampiyon döndü
- Hamile kadına tecavüz edip, bebeğini öldürdüler!
- Dikkat! Kocaeli istikameti tamamen kapanacak!
- Sevinç İnönü ve Nanık Kemal Zeybek yürüyüşe katıldı
İzmit Belediyesi'nden Türkmenlere destek
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Türkmen ailelere yardımda bulundu.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başkan Doğan'a ulaşmak çok kolaySosyal medyayı en etkin şekilde kullanan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a vatandaşların ulaşması çok kolay
Çocukların lunapark keyfiİzmit Belediyesi, Akpınar mevkiinde bulunan Fatma Seher İlköğretim Okulu öğrencilerine eğlenceli bir gün yaşattı.
Doğan ve 85 kişilik heyet Ağrı'ya gittiAğrılılar, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek pişmaniye festivali sayesinde pişmaniyeye doyacaklar
İzmit Belediyesi'nden Türkmenlere destekİzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Türkmen ailelere yardımda bulundu.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
- Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var
- Kültür Tepesi 2. etap açıldı
12345678
- İnanılmaz Komik Kazalar
- Komik ve ilginç kazalar
- KOÜ'ye klimalı otobüs durağı
- Sevdiklerinize en güzel manevi hediye
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim