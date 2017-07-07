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İzmit Belediyesi'nden Türkmenlere destek

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İzmit Belediyesi'nden Türkmenlere destek
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Türkmen ailelere yardımda bulundu.

Suriye’deki savaş nedeniyle yurtlarını terk edip İzmit’te gelen ve halen çadırda yaşayan 8 aileyi İzmit Belediyesi yetkilileri ziyaret ettiler. Türkmen ailelerle görüşüp istek ve şikâyetlerini dinleyen belediye yetkilileri onlara gıda, giyim ve ilaç yardımında da bulundular. Yetkililerin ziyaret ve yardımlarıyla mutlu olan Türkmen aileler, İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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