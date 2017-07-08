  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli : 25 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 25 °C

İzmit Belediyesi’nin yardımları sürüyor

»
İzmit Belediyesi’nin yardımları sürüyor
İzmit Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor

İzmit Belediyesi’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce bir ay içinde 1640 aileye gıda yardımı yapıldı. Yetkililer, çok titiz araştırma sonucunda maddi durumu iyi olmadığı belirlenen ailelerin büyük kısmına içinde her türlü gıda maddesinin bulunduğu erzak kolilerinden bazılarına da market hediye çeki verildiğini belirterek, “Gıda yardımlarının 647’si belediyemizce, 983’ü de sponsor kuruluşlarca sağlandı” dediler. Yardım paketleri, belediye görevlilerince vatandaşların evlerine teslim edildiler. Belediyenin girişimleri sonucu erzak yardımı yapılan aileler, yardımlar için teşekkür ettiler.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O plajımızda mavi bayrak dalgalanmaya başladı08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:53
  • Başsavcıdan İlhan Bayram’a ziyaret08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:59
  • Doğan, festival için Ağrı’ya ulaştı08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:49
  • Engelli hakları derneği çalışmalarına başladı08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:25
  • Doğal ürünler Kandıra köylü pazarında08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:06
  • Turbo İsmail’den Vali Aksoy’a ziyaret08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:04
  • Çocuklar, ‘Harika Kanatlar’ ile eğlendi08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:03
  • Sakarya'daki vahşete onlar da sessiz kalmadı!08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:35
  • Kartepe’de eğlence başlıyor!08 Temmuz 2017 Cumartesi 07:00
  • Festival var şenlik var!08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim