İzmit Belediyespor Antalya’da

Kadınlar Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Federasyon Kupası maçları için Antalya’ya gitti.

Kupa maçlarına toplam 18 takım kalıyor. Antalya Site Grida Otel’de kampa girecek olan İzmit ekibi 5 maç oynayacak. Takım, 30 Eylül’de şehre dönüş yapacak.

İYİ BİR PROVA OLACAK

Takımın genç ve başarılı Erkan Metin oynanacak 5 maçta tüm sporcularına yer vermesi bekleniyor. Bu sezon genç kadro ile yeni sezona başlayacak olan Mavi Yeşilliler ligdeki ilk maçını ise 7 Ekim Cumartesi Yalovaspor Vip ile oynayacak. Erkan Metin Antalya’daki turnuvanın lig öncesi iyi bir prova olacağını belirtti. Ahmet AKAY