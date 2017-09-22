  • BIST 104.204
  • Altın 145,524
  • Dolar 3,4880
  • Euro 4,1830
  • Kocaeli : 18 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • Sakarya : 20 °C

İzmit Belediyespor Antalya’da

»
İzmit Belediyespor Antalya’da
Kadınlar Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Federasyon Kupası maçları için Antalya’ya gitti.

 Kupa maçlarına toplam 18 takım kalıyor. Antalya Site Grida Otel’de kampa girecek olan İzmit ekibi 5 maç oynayacak. Takım, 30 Eylül’de şehre dönüş yapacak.

 

İYİ BİR PROVA OLACAK

Takımın genç ve başarılı Erkan Metin oynanacak 5 maçta tüm sporcularına yer vermesi bekleniyor. Bu sezon genç kadro ile yeni sezona başlayacak olan Mavi Yeşilliler ligdeki ilk maçını ise 7 Ekim Cumartesi Yalovaspor Vip ile oynayacak. Erkan Metin Antalya’daki turnuvanın lig öncesi iyi bir prova olacağını belirtti. Ahmet AKAY

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Senin ile Kıvanç duyuyoruz Sümeyra!22 Eylül 2017 Cuma 10:57
  • RDF Karamürsel maçlara başlıyor22 Eylül 2017 Cuma 10:55
  • Ustaların yarınki rakibi Galatasaray Lisesi22 Eylül 2017 Cuma 10:54
  • Tolunay Bekçi, Çengelköy’de çok mutlu22 Eylül 2017 Cuma 10:53
  • Öğütveren: İşi şansa bırakmayacağız22 Eylül 2017 Cuma 10:52
  • Bu kez affetmeyecekler!22 Eylül 2017 Cuma 10:51
  • Bu maçlar çok SÜPER!22 Eylül 2017 Cuma 10:49
  • Eskrim ailesi kampta buluştu21 Eylül 2017 Perşembe 14:50
  • Cem Sinan Vergül: Yaşamadan öğrenemiyorsun21 Eylül 2017 Perşembe 13:25
  • Erhan Yılmaz: Kupayı mı alacaktık!..21 Eylül 2017 Perşembe 13:24
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim