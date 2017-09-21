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İzmit Belediyespor kış basketbol okulu açtı

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İzmit Belediyespor kış basketbol okulu açtı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kulübü, basketbol kış spor okullarını açıyor.

1. Ligde bulunan A takımımın alt yapısını oluşturmayı amaçlayan temsilcimiz, hafta sonu çalışmalarına start veriyor. Kulüp basketbol okulları projesini yaz aylarında başlatmış ve bir çok kayıt almıştı. Basketbolu gençlere sevdirmeyi ve başarılı basketbolcu yetiştirmeyi hedefleyen İzmit Belediyespor, ilimizi basketbol branşını da canlandırdı ve güzel sonuçlar elde etti. Alt yapı oyuncularını deneyimli antrenörler ve kadın basketbol yardımcı antrenörü Musa Enes Akdilek çalıştıracak.

 

ERKAN METİN DE YER ALACAK…

Aynı zamanda Milli Takım’da da çalışmış olan basketbol A Takım Antrenörü Erkan Metin’in de antrenmanlarda zaman zaman yer alacağı ifade edildi. Yarın başlayacak olan antrenmanlar, İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Kayıtlar için 0541 575 1720 ve 0541 575 1738 numaralı kulüp telefonlarından ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

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