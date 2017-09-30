İzmit Belediyespor kupada turladı

Türkiye Bayanlar 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Federasyon Kupası maçlarında son 8’e kaldı.

TÜM MAÇLAR NEFES KESTİ

Amerikalı Jazz’dan yoksun mücadele eden Kırmızı Yeşilliler İlk maçında Osmaniye’yi 67-64 yenerken, ikinci maçında İstanbulgücü’ne 54-47 teslim oldu. Grupta ilk ikiye girmek için ter döken İzmit ekibi nefes kesen iki maçta önce Mersin Basketbol’u 71-66 ve son olarak da Mersin Üniversitesi’ni 54-50’lik skorla geçip kupa maçlarının bitimine 1 maç kala çeyrek finalist oldu. Selvin Türkmen’in rakip olduğu son maçın normal süresi 44-44 sona ererken uzatmayı 10-6’kazanan İzmit Belediye büyük bir sevinç yaşadı.