  • BIST 101.054
  • Altın 140,761
  • Dolar 3,5922
  • Euro 4,0669
  • Kocaeli : 24 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 24 °C

İzmit Belediyespor teknik kadrosunu da tamamlıyor

»
İzmit Belediyespor teknik kadrosunu da tamamlıyor
İzmit Belediyespor Kulübü hızlı bir şekilde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden bayan basketbol takımı yardımcı antrenörlüğüne Enes Akdilek getirildi.

 

YARDIMCI ANTRENÖR ENES AKDİLEK

Kulüp Bayan basketbol takımımın başarılı baş antrenörü Erkan Metin ile sezon bitiminde yola devam kararı alan temsilcimiz, yardımcı antrenör olarak Enes Akdilek ile anlaştı. Aynı zamanda kulüp altyapı sporcularını da yetiştiren olan Akdilek, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve birçok kulüpte basketbol oynadı.

 

KULÜP MASÖRÜ ADİL NAZLIGÜL İLE DEVAM

Öte yandan, kulübün başarılı Masörü Adil Nazlıgül ile geçtiğimiz sezon çalışan kulüp, bu sene de yola devam kararı aldı. İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Kurumsal yapımızı tecrübelerimize de dayanarak güçlü bir şekilde oluşturuyoruz. Kadromuza birçok başarılı oyuncuyu kattık ve bizim için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum.

 

ERCANLI DA HAYIRLI OLSUN DEDİ

Bayan basketbol takımı baş antrenörümüz Erkan Metin ile hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir şekilde yola devam ediyoruz ve kadroya ilaveler yapıyoruz. Bu doğrultuda Masörümüz Adil Nazlıgül ve yardımcı antrenörümüz Enes Akdilek için külümüze ve spor camiamıza hayırlı olsun diliyorum. Başkan Yardımcısı Ahmet Emre Ercanlı ise “Yeni sezon için kadromuz hemen hemen hazır, hem yardımcı antrenörümüze hem de masörümüze hayırlı olsun diliyorum” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu ‘ONUR’ bizim!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • 10 Temmuz’u bekliyoruz05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Tavşancıl ‘10’ numarayı buldu!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • ‘FIRTINA ONUR’u kimse tutamıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Derincespor, Çınarlı’dan 2 futbolcu transfer etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • KOBİDOS’da kan değişimi!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Murat Tiryaki Doğantepe’de05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Yılmaz Birlik’i satmıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • İzmit Belediyespor teknik kadrosunu da tamamlıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • İzmit “JAZZ” yaptı!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim