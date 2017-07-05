İzmit Belediyespor teknik kadrosunu da tamamlıyor

İzmit Belediyespor Kulübü hızlı bir şekilde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden bayan basketbol takımı yardımcı antrenörlüğüne Enes Akdilek getirildi.

YARDIMCI ANTRENÖR ENES AKDİLEK

Kulüp Bayan basketbol takımımın başarılı baş antrenörü Erkan Metin ile sezon bitiminde yola devam kararı alan temsilcimiz, yardımcı antrenör olarak Enes Akdilek ile anlaştı. Aynı zamanda kulüp altyapı sporcularını da yetiştiren olan Akdilek, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve birçok kulüpte basketbol oynadı.

KULÜP MASÖRÜ ADİL NAZLIGÜL İLE DEVAM

Öte yandan, kulübün başarılı Masörü Adil Nazlıgül ile geçtiğimiz sezon çalışan kulüp, bu sene de yola devam kararı aldı. İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Kurumsal yapımızı tecrübelerimize de dayanarak güçlü bir şekilde oluşturuyoruz. Kadromuza birçok başarılı oyuncuyu kattık ve bizim için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum.

ERCANLI DA HAYIRLI OLSUN DEDİ

Bayan basketbol takımı baş antrenörümüz Erkan Metin ile hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir şekilde yola devam ediyoruz ve kadroya ilaveler yapıyoruz. Bu doğrultuda Masörümüz Adil Nazlıgül ve yardımcı antrenörümüz Enes Akdilek için külümüze ve spor camiamıza hayırlı olsun diliyorum. Başkan Yardımcısı Ahmet Emre Ercanlı ise “Yeni sezon için kadromuz hemen hemen hazır, hem yardımcı antrenörümüze hem de masörümüze hayırlı olsun diliyorum” dedi.