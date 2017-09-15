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İzmit Cedit Mahallesi’nde Türk Telekom’dan şikayet var!

» »
Mesut Akbulut

Gazetemize zaman zaman yol, su, elektrik, telefonlarla ilgili mailler gelir…

Biz bu sorunları gazetemizde yer verir, yetkilileri göreve davet ederiz…

Önceki gün de İzmit Cedit Mahallesi’nden bir okurumuz bize mail göndererek, Türk Telekom ile ilgili sıkıntısını dile getirdi…

Bir de fotoğraf gönderdi…

Okurumuzun gönderdiği maili birlikte okuyalım;

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“İnternetsiz ev kalmasın”  sloganıyla reklam yapan, müşteri arayan Türk Telekom taleplere rağmen İzmit’in göbeğinde, her tarafı telefon telleriyle örülü bir sokakta yeni bir apartmana sekiz aydır altyapı kuramadı.

İzmit Cedit Mahallesi Büyükyılmaz Sokak’ta 7 Nolu bina olan Kayadağ Apartmanı sakinleri Telekom’dan şikayetçi…

Apartman sakinleri binada Ocak ayından  bu yana oturduklarını, en az  5 ailenin telefon, internet  nakil veya yeni kurulum taleplerine ve Yahya Kaptan’daki İl müdürlüklerine pek çok kez gidip görüşmelerine rağmen Telekom’un aylardır hiçbir şey yapmadığını, olumlu olumsuz bir cevap vermediğini, özellikle internet altyapısının  çok önemli ve zorunlu olduğu çağımızda  altyapıyı kurmakla görevli olan Telekom’un  müşteri-vatandaş taleplerine karşı  bu denli duyarsız davranmasını anlamakta güçlük çektiklerini ifade ettiler.

Bina sakinleri Türk Telekom’un görevli ve sorumlu kurum olarak bir an önce harekete geçmesini bir kez daha talep ettiler.”

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Okurumuzun gönderdiği maili okudunuz…

İnternetle ilgili sorunları var…

Türk Telekom yetkilileri, gidip sorunu yerinde görmeli ve sorunu çözmeli… 

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