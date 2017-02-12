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İzmit derbisi Güneş’in!

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İzmit derbisi Güneş’in!
İlimizin güzide kulüplerinden 1937 Sekaspor ile Kocaeli Güneşspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.

Süper Amatör Lig B Grubu’nda yer alan, gençlere yaptığı yatırım ve ürettiği futbolcularla örnek olan iki kulübün müthiş maçını Kocaeli Güneşspor Berat’ın 45. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı. Seka’nın tecrübelilerinden Yavuz Kibar’ın 50. dakikada penaltı kaçırdığı maçı 1-0 kazanan Kocaeli Güneşspor sevinen taraf oldu. Ahmet AKAY

 

1937 SEKASPOR: 0

K.GÜNEŞSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (S.Lig B)

HAKEMLER: Umre Akkılıç ***, Ramazan Sönmez ***, Akın Büyük Öztürk ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: İsmail ***, Burak **, Mert ***, Muhammet Fatih ** (Çağrı **), Abdülcelil ***, Kerem **, Rahman ***, Yavuz Kibar **, Rasim Alperen **, (Osman **), Sedat **, Mustafa **

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Muhammet ***, Adem ***, Berat *** (Batuhan **), Ahmet ****, Hakan ***, Samet ***, Emrah Tanta ***, Kadir *** (Numan **), Bedirhan *** (Selim **), Soner ***, Rıdvan ***

GOL: Berat dk.45

NOT: Yavuz Kibar dk. 50 Penaltı Kaçırdı

 

KARTEPE BLD: 3

İHSANİYESPOR: 1

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi ****, Okan Oral ****, Volkan Aydın ****

KARTEPE BLD: Metehan ****, Enes ***, Hasan ** (Dk 25 Celal ***), Ali Kemal ***, İbrahim ***, Kubilay ***. Furkan ** (Dk 65 Ruhi **), Yaser ***, Şükrücan ****, Emre Akgün ***, Metehan ***  (Dk 81 Muzaffer **)

İHSANİYESPOR: Hamdi ersin **, Okan **, Emirhan ***, Suat **, Gazimend ***, Mustafa *** (Dk s73 Ömer **), Muhammet ** (Dk 46Ahmet **), Yasin **, Çağrı ***, Yusuf ** (Dk 61 Abdülsamet **), Semih **

GOLLER: Şükrücan Dk 10 ve 82, Mertcan Dk 21, Çağrı Dk 36 (PNT)

 

DİLOVASI BLD: 1

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: 2

STAT: Dilovası

HAKEMLER: Harun Dağdeviren ***, Cem Özbay ***, Ömer Karaman ***

DİLOVASI BLD: Özencan **, Gürsel ** (Dk 72 Onur **), Barış ** (Dk 56 Yakup **), Furkan ***, Resul **, Adem **, Serdar ***, Gökhan >**, Özgür ***, Kadir **, Biylal ** (Dk 68 İsmail **)                    

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Sertan ***, Kerim ***, Serkan ***, Oğuzhan ****, Birkan ****, Samet ** (Dk 84 Burak **), Mahmut *** (Dk 74 Furkan **), Emre ***, Sinan ***, Cihan ***, Seyfettirn ** (Dk 80 Fatih **)

GOLLER: Özgür Dk 10, Cihan Dk 45, Mahmut Dk 55

 

İLİMTEPE FK: 1

YAVUZSPOR: 2

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER: Enes Kanpara ***, Ömer Erdoğan ***, Yusuf Akdemir ***

İLİMTEPE FK: Berkay ***, Fatih **, Burak *, Sinan ***, Sait ***, Enes Malik ***, Burhan ** (Dk 80 Fatih **), Ömer ***, Galip Fatih ***, Sinin Kurubaş ** (Dk 76 Eren ***)Berat *

YAVUZSPOR: Abdullah ***, Mesut ***, Murat ***, Ahmet ****, Oğuzhan ***, Mertcan ** (Dk 78 Aykut **Veysel ***, Turgay ***, Doğu **, Mert ***, Nihat *** (Dk 85 Berk ***=

GOLLER: Mert Dk 31, Berat Dk 33, Nihat Dk 70

KIRMIZI KARTLAR: Burak Dk 53, Berat Dk 70

 

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 0

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Umre Akkılıç ***, Ramazan Sönmez ***, Akın Büyük Öztürk ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: İsmail ***, Burak **, Mert ***, Muhammet Fatih ** (Dk 62 Çağrı **), Abdülcelil ***, Kerem **, Rahman ***, Yavuz Kibar **, Rasim Alperen **, (Dk 62 Osman **), Sedat **, Mustafa **

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Muhammet ***, Adem ***, Berat *** (Dk 87 Batuhan **), Ahmet ****, Hakan ***, Samet ***, Emrah Tanta ***, Kadir *** (Dk 85 Numan **), Bedirhan *** (Dk 85 Selim **), Soner ***, Rıdvan ***

GOLLER: Berat dk.45

NOT: Yavuz Kibar Dk 50 penaltı kaçırdı

 

GEBZE BEYLİKBAĞI:0

SEKA DOĞAN: 2

STAT: Beylikbağı

HAKEMLER: Mesut Punar ***, Erhan Atakay ***, Muhammet Tutak ***

GEBZE BEYLİKBAĞI: , İsmail **, Hüseyin Emre **, Samet **, Mustafa ***, Burak **, Muhammet Güven ** (Dk 84 Emre Erol **), Emrah ** (Dk 66 Eyüp **), Emre Akgün **, Nazım **, Aykut **, Semih Erol **

SEKA DOĞAN: Yusuf ***, Ertuğrul ***,, Abdullah Musaoğlu ** (Dk 71 İlyas **), Barış ***, Volkan ***, Yakup ***, Abdullah Kotbaş ** (Dk s35 Hakan ***), Mustafa ***. Coşkun *** (Dk 80 Cihat **), Gencer ***, Mücahit ***

GOLLER: Coşkun Dk 21, Mücahit Dk 60

 

AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Kocaeli Nusretiyespor        20        13        5          2          45        22        44

2-Seka Doğanspor                 20        11        5          4          45        25        38

3-Kartepe BLD                       19        10        7          2          41        19        37

4-İhsaniyespor                       20        11        3          6          45        35        36

5-Dilovası BLD                       20        10        4          6          38        26        34

6-Kocaeli Güneşspor             20        10        1          9          38        38        31

7-İlimtepe FK                       19        7          4          8          30        29          25

8-Kocaeli 1937 Sekaspor       20        7          4          9          31        40        25

9-Gebze Beylikbağı               20        7          1          12        25        44        22

10--Yavuzspor                       20        5          5          10        21        27        20

11-Gebze Denizliköyüspor      20        4          7          9          26        29        19

12-Çubuklu Balaspor             20        1          0          19        20        71        0

NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi

 

TOPLU SONUÇLAR 20.HAFTA

Kartepe BLD-İhsaniyespor: 3-1

Dilovası BLD-Kocaeli Nusretiyespor: 1-2

İlimtepe FK-Yavuzspor: 1-2

Kocaeli 1937 Sekaspor-Kocaeli Güneşspor: 0-1

Gebze Beylikbağı-Seka Doğan: 0-2

Çubuklu Balaspor-Gebze Denizliköyüspor: 0-3 (H)

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA

Gebze Denizliköyüspor-Gebze Beylikbağı:

Seka Doğan-Kocaeli 1937 Sekaspor:

Kocaeli Güneşspor-İlimtepe FK:

Yavuzspor-Dilovası BLD:

Kocaeli Nusretiyespor-Kartepe BLD:

İhsaniyespor-Çubuklu Balaspor:

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