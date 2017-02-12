İzmit derbisi Güneş’in!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda yer alan, gençlere yaptığı yatırım ve ürettiği futbolcularla örnek olan iki kulübün müthiş maçını Kocaeli Güneşspor Berat’ın 45. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı. Seka’nın tecrübelilerinden Yavuz Kibar’ın 50. dakikada penaltı kaçırdığı maçı 1-0 kazanan Kocaeli Güneşspor sevinen taraf oldu. Ahmet AKAY
1937 SEKASPOR: 0
K.GÜNEŞSPOR: 1
STAT: M.Ali Kağıtçı (S.Lig B)
HAKEMLER: Umre Akkılıç ***, Ramazan Sönmez ***, Akın Büyük Öztürk ***
KOCAELİ 1937 SEKASPOR: İsmail ***, Burak **, Mert ***, Muhammet Fatih ** (Çağrı **), Abdülcelil ***, Kerem **, Rahman ***, Yavuz Kibar **, Rasim Alperen **, (Osman **), Sedat **, Mustafa **
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Muhammet ***, Adem ***, Berat *** (Batuhan **), Ahmet ****, Hakan ***, Samet ***, Emrah Tanta ***, Kadir *** (Numan **), Bedirhan *** (Selim **), Soner ***, Rıdvan ***
GOL: Berat dk.45
NOT: Yavuz Kibar dk. 50 Penaltı Kaçırdı
KARTEPE BLD: 3
İHSANİYESPOR: 1
STAT: Arslanbey
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi ****, Okan Oral ****, Volkan Aydın ****
KARTEPE BLD: Metehan ****, Enes ***, Hasan ** (Dk 25 Celal ***), Ali Kemal ***, İbrahim ***, Kubilay ***. Furkan ** (Dk 65 Ruhi **), Yaser ***, Şükrücan ****, Emre Akgün ***, Metehan *** (Dk 81 Muzaffer **)
İHSANİYESPOR: Hamdi ersin **, Okan **, Emirhan ***, Suat **, Gazimend ***, Mustafa *** (Dk s73 Ömer **), Muhammet ** (Dk 46Ahmet **), Yasin **, Çağrı ***, Yusuf ** (Dk 61 Abdülsamet **), Semih **
GOLLER: Şükrücan Dk 10 ve 82, Mertcan Dk 21, Çağrı Dk 36 (PNT)
DİLOVASI BLD: 1
KOCAELİ NUSRETİYESPOR: 2
STAT: Dilovası
HAKEMLER: Harun Dağdeviren ***, Cem Özbay ***, Ömer Karaman ***
DİLOVASI BLD: Özencan **, Gürsel ** (Dk 72 Onur **), Barış ** (Dk 56 Yakup **), Furkan ***, Resul **, Adem **, Serdar ***, Gökhan >**, Özgür ***, Kadir **, Biylal ** (Dk 68 İsmail **)
KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Sertan ***, Kerim ***, Serkan ***, Oğuzhan ****, Birkan ****, Samet ** (Dk 84 Burak **), Mahmut *** (Dk 74 Furkan **), Emre ***, Sinan ***, Cihan ***, Seyfettirn ** (Dk 80 Fatih **)
GOLLER: Özgür Dk 10, Cihan Dk 45, Mahmut Dk 55
İLİMTEPE FK: 1
YAVUZSPOR: 2
STAT: Körfez Esentepe
HAKEMLER: Enes Kanpara ***, Ömer Erdoğan ***, Yusuf Akdemir ***
İLİMTEPE FK: Berkay ***, Fatih **, Burak *, Sinan ***, Sait ***, Enes Malik ***, Burhan ** (Dk 80 Fatih **), Ömer ***, Galip Fatih ***, Sinin Kurubaş ** (Dk 76 Eren ***)Berat *
YAVUZSPOR: Abdullah ***, Mesut ***, Murat ***, Ahmet ****, Oğuzhan ***, Mertcan ** (Dk 78 Aykut **Veysel ***, Turgay ***, Doğu **, Mert ***, Nihat *** (Dk 85 Berk ***=
GOLLER: Mert Dk 31, Berat Dk 33, Nihat Dk 70
KIRMIZI KARTLAR: Burak Dk 53, Berat Dk 70
KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 0
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEMLER: Umre Akkılıç ***, Ramazan Sönmez ***, Akın Büyük Öztürk ***
KOCAELİ 1937 SEKASPOR: İsmail ***, Burak **, Mert ***, Muhammet Fatih ** (Dk 62 Çağrı **), Abdülcelil ***, Kerem **, Rahman ***, Yavuz Kibar **, Rasim Alperen **, (Dk 62 Osman **), Sedat **, Mustafa **
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Muhammet ***, Adem ***, Berat *** (Dk 87 Batuhan **), Ahmet ****, Hakan ***, Samet ***, Emrah Tanta ***, Kadir *** (Dk 85 Numan **), Bedirhan *** (Dk 85 Selim **), Soner ***, Rıdvan ***
GOLLER: Berat dk.45
NOT: Yavuz Kibar Dk 50 penaltı kaçırdı
GEBZE BEYLİKBAĞI:0
SEKA DOĞAN: 2
STAT: Beylikbağı
HAKEMLER: Mesut Punar ***, Erhan Atakay ***, Muhammet Tutak ***
GEBZE BEYLİKBAĞI: , İsmail **, Hüseyin Emre **, Samet **, Mustafa ***, Burak **, Muhammet Güven ** (Dk 84 Emre Erol **), Emrah ** (Dk 66 Eyüp **), Emre Akgün **, Nazım **, Aykut **, Semih Erol **
SEKA DOĞAN: Yusuf ***, Ertuğrul ***,, Abdullah Musaoğlu ** (Dk 71 İlyas **), Barış ***, Volkan ***, Yakup ***, Abdullah Kotbaş ** (Dk s35 Hakan ***), Mustafa ***. Coşkun *** (Dk 80 Cihat **), Gencer ***, Mücahit ***
GOLLER: Coşkun Dk 21, Mücahit Dk 60
AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Kocaeli Nusretiyespor 20 13 5 2 45 22 44
2-Seka Doğanspor 20 11 5 4 45 25 38
3-Kartepe BLD 19 10 7 2 41 19 37
4-İhsaniyespor 20 11 3 6 45 35 36
5-Dilovası BLD 20 10 4 6 38 26 34
6-Kocaeli Güneşspor 20 10 1 9 38 38 31
7-İlimtepe FK 19 7 4 8 30 29 25
8-Kocaeli 1937 Sekaspor 20 7 4 9 31 40 25
9-Gebze Beylikbağı 20 7 1 12 25 44 22
10--Yavuzspor 20 5 5 10 21 27 20
11-Gebze Denizliköyüspor 20 4 7 9 26 29 19
12-Çubuklu Balaspor 20 1 0 19 20 71 0
NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi
TOPLU SONUÇLAR 20.HAFTA
Kartepe BLD-İhsaniyespor: 3-1
Dilovası BLD-Kocaeli Nusretiyespor: 1-2
İlimtepe FK-Yavuzspor: 1-2
Kocaeli 1937 Sekaspor-Kocaeli Güneşspor: 0-1
Gebze Beylikbağı-Seka Doğan: 0-2
Çubuklu Balaspor-Gebze Denizliköyüspor: 0-3 (H)
BU HAFTANIN MAÇLARI 21.HAFTA
Gebze Denizliköyüspor-Gebze Beylikbağı:
Seka Doğan-Kocaeli 1937 Sekaspor:
Kocaeli Güneşspor-İlimtepe FK:
Yavuzspor-Dilovası BLD:
Kocaeli Nusretiyespor-Kartepe BLD:
İhsaniyespor-Çubuklu Balaspor: