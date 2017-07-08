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İzmit – Diyadin Dostluk Parkı’nın temeli atıldı

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İzmit – Diyadin Dostluk Parkı’nın temeli atıldı
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan Diyadin yolu üzerinde yapımına başlanan İzmit – Diyadin Dostluk Parkı’nın temel atma törenine katılarak alanı yakından inceledi

Doğan, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ayhan Varol’dan parkın en geç 45 gün içerisinde bitirilip kullanıma açılacağının sözünü aldı.

 

YOĞUN KATILIM 

Doğan’ın İzmit – Diyadin  Dostluk parkı inşaat alanına gerçekleştirdiği ziyarete AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AKP Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Diyadin Belediye Başkan Vekili ve aynı zamanda Diyadin Kaymakamı olan Olgun Öner, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AKP Ağrı İl Başkan Vekili Mehmet Sıdık Aldemir, Eleşkirt Belediye Başkanı Selahattin Sarı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Temel atma töreninin ardından alanı inceleyen Doğan ve protokol üyeleri İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ayhan Varol’dan parkın en geç 45 gün içerisinde bitirilip kullanıma açılacağının sözünü aldılar. Selin BECER

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