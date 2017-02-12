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İzmit FK, Zabıtan’ı geçti

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İzmit FK, Zabıtan’ı geçti
İkinci Amatör Lig D Grubu’nda BeşyolZabıtanspor ile İzmit Futbol Kulübü, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazanan İzmit FK haftayı 3 puanla tamamladı.

SIKI MÜCADELE

Zabıtan 13. dakikada Cevdet’in golü ile öne geçti ancak santradan saniyeler sonra İzmit FK beraberliği Mert ile buldu. Ataklarını sıklaştıran İzmit FK Gökhan’ın golü ile 2-1 öne geçti ve ilk yarı da İzmit FK’nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan İzmit FK’da İlker skoru 3-1’e getiren gole imzasını attı. Karşılıklı ataklarla geçen maçın son anlarında Göksel farkı 1’e indirse de kalan süre Zabıtan için yeterli olmadı. Öte yandan İzmit FK’da Mustafa Anıl kırmızı kart görerek 89. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.  Ahmet AKAY

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