İzmit FK, Zabıtan’ı geçti

SIKI MÜCADELE
Zabıtan 13. dakikada Cevdet’in golü ile öne geçti ancak santradan saniyeler sonra İzmit FK beraberliği Mert ile buldu. Ataklarını sıklaştıran İzmit FK Gökhan’ın golü ile 2-1 öne geçti ve ilk yarı da İzmit FK’nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan İzmit FK’da İlker skoru 3-1’e getiren gole imzasını attı. Karşılıklı ataklarla geçen maçın son anlarında Göksel farkı 1’e indirse de kalan süre Zabıtan için yeterli olmadı. Öte yandan İzmit FK’da Mustafa Anıl kırmızı kart görerek 89. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Ahmet AKAY