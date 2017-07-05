  • BIST 101.054
  • Altın 140,761
  • Dolar 3,5922
  • Euro 4,0669
  • Kocaeli : 24 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 24 °C

İzmit “JAZZ” yaptı!

»
İzmit “JAZZ” yaptı!
İlimizi 1.lig’de temsil eden İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımı, yeni sezonda genç ve yetenekli 6 basketbolcuyu transfer etti.

Geçen sene Edirne Basketbol takımında oynayan 1.87 boyunda ve 4 ile 5 oynayan Amerikalı Jazz Covington’u da renklerine bağladı

 

ŞENTÜRK VE EMRE HAZIR BULUNDU

Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk ve Ahmet Emre ile Edirne Basketbol yönetiminin karşılıklı görüşmeleri sonrasında, Amerikalı oyuncuya imza attırdı.  Jazzmon Covington ile görüşen yöneticiler, imza attırmaya hazırlanıyor. 1.Lig’den Süper Lig’e yükselmeyi planlayan kulüp, geçen yıl kaçırdığı şansı bu sezon yitirmemeye kararlı gözüküyor. Ortalama 22 sayıyla oynayan Amerikalı olurcunun birkaç gün içerisinde imza atacağı iddia ediliyor.

 

BERRİN KARAKAŞ VE SİMGE GİZDEM DE TAMAM

Dış transfer ve iç transfer çalışmaların hız veren İzmit Belediyespor, ilk olarak Urla Belediyespor’un 1.88 boyundaki, 3x3 Milli takım kadrosunda oynamış Milli oyuncu Berrin Karakaş ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. İç Transferde, geçen sezon başarılı maçlar oynayan forvet 1992 doğumlu ve 1.70 boyundaki Simge Gizdem’le de anlaşma yapıldı.

 

MELEK, ŞENAY, EBRU DA TAMAM

Kastamonu Basketbol’dan transfer edilen Melek Yusufoğlu’nun yanı sıra, dapa önce Kırçiçeği Bodrum Basketbol’da oynamış olan Şenay Şale ve Yalova Vip’ten Ebru Torun’la da el sıkışıldı. İzmit Belediyespor Basketbol teknik sorumlusu Erkan Metin, yeni sezon için transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini, takıma en az 8 sporcuyu daha transfer edeceklerini söyledi.

 

NEVZAT DOĞAN’DAN DESTEK SÖZÜ

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da “Destek için ne gerekiyorsa takımın yanındayım. Birlik ve beraberlik başarıyı getirecektir” diyerek takıma destek verdi. Başkan Erdoğan Şentürk ise şimdiye kadar transfer ettikleri 6 basketbolcuyla, yeni sezonda hedefin ilk 3 veya 4 olacağını belirterek, yeni sezon öncesi çalışmaların, Ağustos’un ilk haftasında başlayacağını sözlerine ekledi. N Ahmet AKAY

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu ‘ONUR’ bizim!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • 10 Temmuz’u bekliyoruz05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Tavşancıl ‘10’ numarayı buldu!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • ‘FIRTINA ONUR’u kimse tutamıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Derincespor, Çınarlı’dan 2 futbolcu transfer etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • KOBİDOS’da kan değişimi!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Murat Tiryaki Doğantepe’de05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Yılmaz Birlik’i satmıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • İzmit Belediyespor teknik kadrosunu da tamamlıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • İzmit “JAZZ” yaptı!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim