İzmit “JAZZ” yaptı!

İlimizi 1.lig’de temsil eden İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımı, yeni sezonda genç ve yetenekli 6 basketbolcuyu transfer etti.

Geçen sene Edirne Basketbol takımında oynayan 1.87 boyunda ve 4 ile 5 oynayan Amerikalı Jazz Covington’u da renklerine bağladı

ŞENTÜRK VE EMRE HAZIR BULUNDU

Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk ve Ahmet Emre ile Edirne Basketbol yönetiminin karşılıklı görüşmeleri sonrasında, Amerikalı oyuncuya imza attırdı. Jazzmon Covington ile görüşen yöneticiler, imza attırmaya hazırlanıyor. 1.Lig’den Süper Lig’e yükselmeyi planlayan kulüp, geçen yıl kaçırdığı şansı bu sezon yitirmemeye kararlı gözüküyor. Ortalama 22 sayıyla oynayan Amerikalı olurcunun birkaç gün içerisinde imza atacağı iddia ediliyor.

BERRİN KARAKAŞ VE SİMGE GİZDEM DE TAMAM

Dış transfer ve iç transfer çalışmaların hız veren İzmit Belediyespor, ilk olarak Urla Belediyespor’un 1.88 boyundaki, 3x3 Milli takım kadrosunda oynamış Milli oyuncu Berrin Karakaş ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. İç Transferde, geçen sezon başarılı maçlar oynayan forvet 1992 doğumlu ve 1.70 boyundaki Simge Gizdem’le de anlaşma yapıldı.

MELEK, ŞENAY, EBRU DA TAMAM

Kastamonu Basketbol’dan transfer edilen Melek Yusufoğlu’nun yanı sıra, dapa önce Kırçiçeği Bodrum Basketbol’da oynamış olan Şenay Şale ve Yalova Vip’ten Ebru Torun’la da el sıkışıldı. İzmit Belediyespor Basketbol teknik sorumlusu Erkan Metin, yeni sezon için transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini, takıma en az 8 sporcuyu daha transfer edeceklerini söyledi.

NEVZAT DOĞAN’DAN DESTEK SÖZÜ

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da “Destek için ne gerekiyorsa takımın yanındayım. Birlik ve beraberlik başarıyı getirecektir” diyerek takıma destek verdi. Başkan Erdoğan Şentürk ise şimdiye kadar transfer ettikleri 6 basketbolcuyla, yeni sezonda hedefin ilk 3 veya 4 olacağını belirterek, yeni sezon öncesi çalışmaların, Ağustos’un ilk haftasında başlayacağını sözlerine ekledi. N Ahmet AKAY