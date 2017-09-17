İzmit-Kandıra arası bisikletle ulaşım artık mümkün

Sık sık kazaların meydana geldiği İzmit-Kandıra yolunda yeni bir güzergah oluşturuldu. Yolun bir kısmı maviye boyanarak bisiklet yoluna dönüştürüldü.

Sık sık kazaların meydana geldiği İzmit-Kandıra yolunda yeni bir güzergah oluşturuldu. Yolun bir kısmı maviye boyanarak bisiklet yoluna dönüştürüldü. Kandıra’nın güney kesiminde başlatılan yeni bir uygulama tamamlandı. Ulaşım Daire Başkanlığı ilçeye ulaşımda farklı bir güzergah oluşturdu. Yeni yol güzergahında mavi renkli olarak yapılan bisiklet yolu ilçe merkezine kadar ulaşıyor. İzmit-Kandıra yoluna bağlanan yeni alternatif yol, İzmit Caddesi üzerinden Kandıra’nın terminal bölgesine doğrudan ulaşım sağlıyor.

1 GİDİŞ 1 GELİŞ 10 METRE GENİŞLİĞİNDE

Sanayi ve Kandıra terminaline direk bağlanan 3 bin100 metelik alternatif yol 10 metre genişliğinde yapıldı. 1 gidiş 1 geliş şeklinde uygulanan yol bölümünde bisiklet yolu da yer alıyor. Yol, Kandıra’ya İzmit-Kandıra yolu üzerinden ikinci bağlantı olma özelliği taşıyor. Yeni yol sayesinde Kandıra merkeze ve köylerine ulaşımı da rahatladı. Çalışma kapsamında yol bölümüne 4 bin 650 metreküp beton döküldü. Dökülen betonun üzeri 4 bin 500 ton sıcak asfalt malzeme ile kaplandı. Yolun gerekli görülen yerlerine bin 500 metreküp taş duvar yapıldı.



