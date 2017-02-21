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İzmit-Kandıra arasında alternatif bir yol yapılıyor

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İzmit-Kandıra arasında alternatif bir yol yapılıyor
Büyükşehir, İzmit-Kandıra yolundan alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturuyor

Kocaeli büyükşehir Belediyesi ilçelere rahat ulaşım için yeni çalışmalar gerçekleştiriyor. Kandıra’da yeni bir yol uygulaması başlatan Ulaşım Daire Başkanlığı ilçeye ulaşımda farklı bir güzergah oluşturuyor. İzmit-Kandıra yoluna bağlanan yeni alternatif yol, İzmit Caddesi üzerinden Kandıra’nın terminal bölgesine doğrudan ulaşım sağlayacak.

 

10 METRE GENİŞLİĞİNDE

Sanayi ve Kandıra terminaline direkt bağlanan 30 bin100 metrelik alternatif yol 10 metre genişliğinde yapılıyor. 1 gidiş 1 geliş şeklinde uygulanacak olan yol bölümünde bisiklet yolu da yer alacak. Yol, Kandıra’ya İzmit-Kandıra yolu üzerinden ikinci bağlantı olacak.

 

ULAŞIM RAHATLAYACAK

Yeni yol sayesinde Kandıra merkeze ve köylerine ulaşım rahatlayacak. Çalışma kapsamında yol bölümüne 4 bin 650 metreküp beton dökülerek üzeri 4 bin 500 ton asfalt ile kaplanacak. Yolun gerekli görülen yerlerine bin 500 metreküp taş duvar yapılacak.

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Yorumlar
DOĞRUCU
21 Şubat 2017 Salı 10:18
10:18
tramvay yolu bittide bu kaldı şehir içi köstebek yuvası
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