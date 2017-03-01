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İzmit Körfez'inde ulaşıma sis engeli... Seferler İPTAL!

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İzmit Körfez'inde ulaşıma sis engeli... Seferler İPTAL!
Kocaeli'de etkili olan yoğun sis nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz otobüsü ve vapur seferleri ile Gebze Eskihisar-Yalova Topçular arasındaki feribot seferleri durduruldu

Kocaeli'de yoğun sis etkili oldu. İzmit Körfezi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlar sabah sis nedeniyle seferlerini durdurdu. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi'ndeki vapur seferleri Kocaeli Liman Başkanlığı'nın kararıyla iptal edildi. İlerleyen saatlerde sisin dağılması halinde seferlerin yeniden başlatılacağı belirtildi. Sis İzmit kent merkezinde de etkili oldu. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

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