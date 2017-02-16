Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener’in verdiği bilgiye göre, 80 saat süreli kursu bitirenlere kurs sonunda belge verilecek. Kısa adı KAMADER olan Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin Tavşantepe’deki merkezindeki eğitimi Tarım İl Müdürlüğü teknik personeli Mustafa Erdoğan veriyor. Mustafa Şener, daha önceden düzenledikleri arıcılık kursuna 45 kişinin katılarak belge aldıklarını söyledi.
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İzmit köylerine arıcılık eğitimi
İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında verilen arıcılık kursuna 35 kişi katılıyor.
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