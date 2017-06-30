İzmit Kültür Tepesi’nin açılışında göze çarpanlar

M.Tanzer Ünal

Ben gitmedim, gidenlerin gözüne çarpmış ki, aradılar.

“Tanzer Bey, törende Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu neden yoktu?”

“Tanzer Bey, törende AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan neden yoktu?”

“Tanzer Bey, törende İlyas Şeker dışında diğer AKP milletvekilleri neden yoktu?”

Arayanlara dedim ki, “Arkadaş neden olmadıklarını ben dereden bileyim, neden bana soruyorsunuz, açın kendilerine sorun!”

Tabii bu soruları bana soranlar, öyle bir ses tonuyla soruyorlardı ki, AKP’de bir iç hesaplaşmanın olduğunu ima ediyorlardı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’la Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın arasının “soğuk” olduğunu söylemek istiyorlardı.

Vallahi bilemem…

Bir şeyler duyuyoruz, ama soğukluğun boyutu nedir, bilemem.

Sonra siyasette “devamlı dostluklar” ve “devamlı kırgınlıklar” olmaz.

Her ne kadar dava partilerinde olur dense de, inanmayın, siyaset temelde “çıkar” üzerine kuruludur.

Siyasetle güç elde edeceksin, sonra bu gücü “ticari ranta” çevireceksin.

Amaç budur.

Uygulama budur.

Hesap yapıp yola çıkarsın, sonunda hesap şaşar, çıkarını başka tarafta görürsün, birinin kolundan çıkar bir başkasının koluna girersin.

AKP’de yaşananlar da bu çerçevededir.

Sadece AKP değil, hangi parti olursa olsun, kural değişmez.

Bütün partiler az çok aynı yapıdadır.

Konuyu dağıtmadan yazayım…

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, benim bildiğim, 27 Haziran Salı günü akşamı bir haftalığına Antalya’ya tatile gitti.

Bu nedenle 28 Haziran’da yapılan Kültür Tepesi açılışına katılamadı.

Peki, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan?

Kendisinin nasıl bir mazereti vardı, bilmiyorum.

Ya İlyas Şeker dışındaki AKP milletvekilleri?

Onların mazeretlerini de bilmiyorum…

Tabii ilginç!

İlginç olan, o gün, yani 28 Haziran, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü.

Aynı zamanda Kocaeli Fuarı’nın açılışı var.

İzmit Belediyesi de anlamlı olsun diye Kültür Tepesi ikinci etabının açılışını bu güne denk getirmiş.

Ama ortada kimse yok.

İlginç olan bu!

Kentimizin önemli günü, kentimiz için önemli bir projelerin açılışı, keşke “siyasi hesaplaşmalara” alet edilmeseydi.

Kültür Tepesi, hayırlı olsun

İlk fırsatta gidip göreceğim.

Belki bir akşam serinliğinde oflayıp puflamadan dolaşacağım…

Her projenin eleştirilecek tarafı olabilir.

Kültür Tepesi’nin de vardır, ama böyle bir projenin bütünüyle ele alınıp gerçekleştirilmesi, bence övgüye değer.

Eksikleri giderilir, hataları düzeltilir…

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı bu çalışması nedeniyle kutluyorum.

Çınar ağaçları olmasaydı

Önceki gün öğle saatleri…

Hava sıcak mı sıcak…

Ofisten çıkıp Çarşıbaşı’nda bir yere gitmem lazım.

Arabayla gitsem, gideceğim yerin giriş çıkışı yok.

Yürüdüm…

Binaların ve ağaçların gölgesine sığınarak gittim geldim.

Dönüşte, Yeni Cuma Camii’nin önünde durarak şöyle geriye bir baktım…

“Şu çınar ağaçları olmasaydı, bu şehir ne işe yarardı?” dedim kendi kendime.

Siz de bir an, çınar ağaçlarının olmadığını düşünün.

Şehir merkezini bir de böyle hayal edin!

Yalan söyleme nedenleri

National Geographie Dergisi, geçenlerde yalan söyleme nedenlerini oranlarıyla yazdı.

Dergiye göre…

*”Bir yanlışı veya bir kötülüğü örtbas etmek” için yalan söyleyenlerin oranı, yüzde 22.

*”Maddi çıkar sağlamak” için yalan söyleyenlerin oranı, yüzde 16.

*”Paranın ötesinde yarar sağlamak” için yalan söyleyenlerin oranı, yüzde 15.

*”Durumu kurtarmak” için yalan söyleyenlerin oranı, yüzde 14.

*”Karşısındakini etkilemek, pozitif bir imaj yaratmak amacıyla” yalan söyleyenlerin oranı, yüzde 8.

*”Mizah yapmak, gırgır geçmek” için yalan söyleyenlerin oranı, yüzde 5.

*”Fedakârlık yapmak” için yalan söyleyenlerin oranı, yine yüzde 5.

*”Sırf başkasını incitmek” için yalan söyleyenlerin oranı, yüzde 4.

*”Toplumsal nezaket gereği” yalan söyleyenlerin oranı, yüzde 2.

*”Patolojik durumdan dolayı” yalan söyleyenlerin oranı, yine yüzde 2.

Toplayın hepsini, yüzde 93 yapıyor.

Geri kalan yüzde 7?

Yalanların yüzde 7’si de, öyle “durup dururken, hiçbir neden olmadan” söyleniyormuş.

Şimdi duyduğunuz yalanlar hangi gruba giriyor, siz karar verin!