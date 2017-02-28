İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Aşkın oldu

İzmit Muhtarlar Derneği 3.Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkan Yenimahalle Muhtarı Tuncay Aşkın oldu

İzmit Muhtarlar Derneği 3.Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz gün Kocaeli Yüksek Öğrenim Kurumu Derneği Sosyal Tesisleri (KYÖD)’nde gerçekleşti. Kongreye Türkiye Muhtarlar Derneği Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Marmara Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sevigil, İzmit Muhtarlar Derneği mevcut başkanı Selahattin Harata, Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol ve çok sayıda dernek üyeleri katıldı. Divan başkanlığına KYÖD Başkanı Mehmet Toker, divan üyeliklerine ise Mustafa Yaman ve Aysel Karabıyık seçildi.

YENİ BAŞKAN TUNCAY AŞKIN

Gerçekleşen kongrede divan başkanlığı görevini yapan KYÖD Başkanı Mehmet Toker konuşmasında “Mahallelerin Cumhurbaşkanlarına Hoş geldiniz diyorum. KYÖD olarak sizleri burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyarım. Kongrenin bundan sonraki sürecinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Gündemin tamamlanmasının ardından mevcut dernek başkanı Selahattin Harata, başkanlık görevini Yenimahalle Muhtarı Tuncay Aşkın’a teslim etti.

“BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ”

İzmit Muhtaralar Derneği’nin yeni başkanı olarak seçilen Tuncay Aşkın, “Eski başkanlarımızın gerçekten zor şartlarda görevlerini tamamladıklarını biliyoruz. Biz muhtarlar derneğini canlandırmak için bundan sonra elimizden geleni yapacağız. Muhtarların sıkıntılarını biliyoruz. Kocaeli muhtarlar derneği diye bir dernek var o derneğin çoğunluğu İzmit’lidir. Burada 40 kişilik bir derneğiz ama 2-3 km uzaklıkta yaşayan muhtarlarımızın düğününden, cenazesinden haberimiz olmuyor. Bu artık böyle olmayacak. Ben, çok önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Kavga etmeyeceğiz ama her şeye de teşekkür etmeyeceğiz. Gerektiği zaman eleştireceğiz gerektiği zaman teşekkür edeceğiz ” diye konuştu.

“BU KURUMA TÜRKİYE’NİN İHTİYACI VAR”

İzmit Muhtaralar Derneği’nin yeni başkanı olarak seçilen Tuncay Aşkın’ın ardından söz alan Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, “Türkiye Muhtarlar Federasyonu uzun yıllar önce kurulmuş bir federasyon. Bunun içinde Kocaeli, Bursa, Ankara, Eskişehir var. Ben federasyonumuzun zaman içinde daha büyüyeceğine inanıyorum. Bu kuruma Türkiye’nin ihtiyacı var. Biz bunu biliyoruz. Bu anlamda bütün çalışmalarımızı bu minvalde yapıyoruz. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Selin BECER

Yönetim Kurulu

Tuncay Aşkın, Kadir Kızıl, Ahmet Demir, Nilgün Düzen, Ahmet Mirzaoğlu

Denetim Kurulu

Basri Biricik, Güngör Saner, Fatma Keskin