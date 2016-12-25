İzmit Protestan Kilisesi, Noel'i kutladı

İlimizde yaşayan Hristiyanlar, her yıl olduğu gibi 25 Aralık’ta Noel Bayramını ilahilerle kutladı

Her yıl 25 Aralık’ta Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Noel bayramı ilimizde de İzmit Protestan kilisesi tarafından kutlandı. Düzenlenen ibadete ve kutlamaya katılan Hristiyanlar ilahiler eşliğinde Hz. İsa’nın doğumunu kutladılar ve ibadet ettiler. Çukurbağ’da bulunan kilisede gerçekleştirilen kutlamaya ilimizde yaşayan Hristiyanların yanı sıra İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali’de katılarak Hz. İsa için dua ettiler.

BİRBİRİNE KARIŞTIRILMASIN

Kilise cemaatinden Artun Tokatlıoğlu yılbaşı ve Noel’in birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirterek, “Noel Bayramı, Tanrısal Söz’ün İsa Mesih’le beden alıp aramıza doğuşunun kutlandığı bir bayramdır. İsa Mesih, dünyanın tüm günahını kendi bedenine taşıyarak iman eden herkese Cennet kapılarını açmıştır. Biz de Noel Bayramı’nda bunu kutluyoruz. Noel Bayramı ile yılbaşı kutlamaları bir tutulmamalıdır” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK