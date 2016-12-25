  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 6 °C

İzmit Protestan Kilisesi, Noel'i kutladı

»
İzmit Protestan Kilisesi, Noel'i kutladı
İlimizde yaşayan Hristiyanlar, her yıl olduğu gibi 25 Aralık’ta Noel Bayramını ilahilerle kutladı

Her yıl 25 Aralık’ta  Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Noel bayramı ilimizde de İzmit Protestan kilisesi tarafından kutlandı. Düzenlenen ibadete ve kutlamaya katılan Hristiyanlar ilahiler eşliğinde Hz. İsa’nın doğumunu kutladılar ve ibadet ettiler. Çukurbağ’da bulunan kilisede gerçekleştirilen kutlamaya ilimizde yaşayan Hristiyanların yanı sıra İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali’de katılarak Hz. İsa için dua ettiler.

 

BİRBİRİNE KARIŞTIRILMASIN

Kilise cemaatinden Artun Tokatlıoğlu yılbaşı ve Noel’in birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirterek, “Noel Bayramı, Tanrısal Söz’ün İsa Mesih’le beden alıp aramıza doğuşunun kutlandığı bir bayramdır. İsa Mesih, dünyanın tüm günahını kendi bedenine taşıyarak iman eden herkese Cennet kapılarını açmıştır. Biz de Noel Bayramı’nda bunu kutluyoruz. Noel Bayramı ile yılbaşı kutlamaları bir tutulmamalıdır” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK

ilahi.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Fikri Işık’tan Karamürsel ziyareti25 Aralık 2016 Pazar 13:26
  • Şehit binbaşının adı yaşatılacak25 Aralık 2016 Pazar 13:14
  • Derneklerden ortak terör bildirisi25 Aralık 2016 Pazar 13:06
  • Başiskele’de kar temizliği25 Aralık 2016 Pazar 13:04
  • Kandıra Meclisi terörü kınadı25 Aralık 2016 Pazar 13:03
  • Körfezde kalkan ve levrekler yüzecek25 Aralık 2016 Pazar 13:02
  • Sanayiciler, Kağıt Müzesi’ni beğendi25 Aralık 2016 Pazar 12:35
  • Ülkü Ocakları’ndan Suriye’ye yardım25 Aralık 2016 Pazar 12:34
  • SAVDES-SEN’den Işık’a dosya25 Aralık 2016 Pazar 12:30
  • Bu pazarda her şey organik!25 Aralık 2016 Pazar 12:26
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim