Alınan bilgiye göre Ömer Türkçakal Bulvarından Gölcük istikametine seyir halinde olan Hasan Düzgün idaresindeki 41 B 4324 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Cengiz Göktaş idaresindeki 34 VS 3430 plakalı otomobile arkandan çarptı. Kazada savrulan otomobildeki sürücü Cengiz Göktaş ile diğer araç sürücüsünün 4 yaşındaki kızı Nesil Duru Düzgün ve annesi Çiğdem Düzgün yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN
- BIST 102.908
- Altın 146,793
- Dolar 3,5607
- Euro 4,2018
- Kocaeli : 16 °C
- İstanbul : 17 °C
- Sakarya : 16 °C
- Alikahya OSB’den Vali Aksoy’a ziyaret
- Cihan Hastanesi'nde başarılı operasyon
- Hyundai, dünyanın en değerli markaları arasında yer alıyor
- Kışlıklar dolaplardan çıktı!
- Sertleşme problemine karşı yeni yöntem
- Çocuklara trafik eğitimi veriliyor
- Baran: Vatandaşlarla birlikte karar alıyoruz
- Okullardan 90 ton eski kitap toplandı
- KOÜ Kültür Evi’nde faaliyetler başlıyor
- AKP'li üyenin eşi vefat etti
- Bu nasıl bir maç böyle: 6-5
- Diliskelesi tek attı, 3 aldı
- Tavşantepe, Denizliköyü’nü de geçti
- Nusretiye, lider geldi lider döndü!
- İzmit sanayi ışıklarda kaza: 1’i çocuk 3 yaralı
İzmit sanayi ışıklarda kaza: 1’i çocuk 3 yaralı
İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi ışıklar mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İzmit sanayi ışıklarda kaza: 1’i çocuk 3 yaralıİzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi ışıklar mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Tecavüz edilerek öldürülen gencin katili en yakını çıktı!Tecavüz edildikten sonra işkence yapılarak öldürülen Afganistan uyruklu Gulbettin Haruni A.'nın katil zanlısı A.A. yakalandı.
3 bin 369 iş yerine baskın!Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde tespit edilen işyerlerine yönelik uygulama başlattı.
Tribünde otururken başına cirit girdi!Cirit Şöleni'nde atılan bir cirit, tribünlerde bulunan vatandaşın başına isabet etti.
Otomobil ok gibi saplandı! 3 yaralı...Bir otomobilin çarpması sonucu yola savrulan bariyere, ters istikametten gelen otomobil saplandı.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (29 Eylül-5 Ekim 2017)İzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Başbakan Yıldırım İzmit'te
- Vergi zammı capslere konu oldu
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim