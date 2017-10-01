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İzmit sanayi ışıklarda kaza: 1’i çocuk 3 yaralı

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İzmit sanayi ışıklarda kaza: 1’i çocuk 3 yaralı
İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi ışıklar mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ömer Türkçakal Bulvarından Gölcük istikametine seyir halinde olan Hasan Düzgün idaresindeki 41 B 4324 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Cengiz Göktaş idaresindeki 34 VS 3430 plakalı otomobile arkandan çarptı. Kazada savrulan otomobildeki sürücü Cengiz Göktaş ile diğer araç sürücüsünün 4 yaşındaki kızı Nesil Duru Düzgün ve annesi Çiğdem Düzgün yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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