İzmit sinemalarında 3 yeni film vizyonda

Vizyonda 3 yeni film seyircilerini bekliyor.

Doru

Doru her şeyden habersiz sürüsüyle yaşayan bir attır. Sürüde tesadüfen eski bir İngiliz yarış atı olan Çenebaz’dan gerçekleri öğrenmesiyle birlikte Demirkır’la da tartışır. Yaşadıkları vadiden dışarı çıkan Doru'nun peşinden en yakın arkadaşı Karatay da gelir. İkili yolda Seyis Kardeşler ile karşılaşırlar. Doru ve Karatay hiç bilmedikleri yerlerde, yarışlara katılıp galip gelecekleri, babasını bulabilme imkânı da olan bir maceranın içine düşerler...

Çocukların televizyonda en sevdiği karakterlerden olan “Doru”nun animasyon sinema filmi seslendirmesinde 3 Adam, Bensu Soral, Esra Erol, Hakan Baş ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü isim yer alıyor.

Spark: Bir Uzay Macerası

Güç delisi general Zhong 13 yıl önce Bana gezegeninin kontrolünü ele geçirmiştir. O günden beri gezegenin yönetimini elinde tutan kötü kalpli general bütün gezegeni lime lime etmekte ve gezegenin sakinlerini ağır bir boyunduruk altında yaşatmaktadır. Gezegende 3 arkadaş olan hareketli maymun Spark, hevesli tilki Vix ve teknoloji meraklısı domuz Chunk da yaşamaktadır. Üçlü bir şekilde generalin planının dünyayı ele geçirmek olduğunu öğrenir. General, kara delikler yaratma gücüne sahip olan Kraken'in peşindedir ve eğer onu ele geçirirse sonsuz güç onun olacaktır. Onu durdurmak için harekete geçen ekip bu yolculukları sırasında uzayın pek çok gizli noktasını keşfedecek ve kendi köklerinin nereden geldiğini de bulacaktır...

Spiderman: Homecoming

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan genç Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır...

Clown filmiyle tanınan Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği projede Örümcek Adam Peter Parker karakterini Tom Holland canlandırıyor. John Francis Daley ve Jonathan M. Goldstein'ın senaryosuna beraber imza attıkları film, Marvel Entertainment mahsülü olarak karşımıza geliyor. Filmde Parker'a eşlik eden isimlerse Marisa Tomei, Tony Revolori Laura Harrier ve Zendaya.

SYMBOL

TRANSFORMERS

12:30 15:30 18:30 21:30 //11:30 14:30 17:30 20:30

MUMYA

11:30 14:00 16:30 //19:00 21:30

SPİDER

11:45 14:45 17:45 20:45 //12:45 15:45 18:45 21:45 //11:00 14:00 17:00 20:00

ARABALAR

12:00 14:15 16:30 18:45 21:00 //11:00 13:15 15:30

BÜYÜ

17:45 19:45 21:45

BABY DRIVER

11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

BYE BYE MAN

11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

DORU

11:00 12:30 14:15 16:00 17:45

KARAYİP KORSANLARI

19:30 22:00

SPARK

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:0

ÖZDİLEK

SPIDERMAN:HOMECOMING

11:15 13:45 16:30 19:15 22:00

ARABALAR 3

11:45 14:00 16:15 18:45

TRANSFORMERS 5:SON ŞOVALYE

21:00 //12:45 15:45 18:45 21:45

DORU

10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45

NCITY

TRANSFORMERS 5

12:15 15:00 18:00 20:45

DORU

11:45 15:35 19:25

ARABALAR 3

13:25 17:15

BABY DRIVER

21:00

SPIDERMAN

12:00 14:45 17:15 19:45 //12:45 15:30 18:00 20:30 //13:45 18:30

BABY DRIVER

11:30 16:15

DECCAL

21:00

MUMYA

11:45 14:00 16:15 18:30 20:45

ARASTAPARK

ARABALAR

11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

TRANSFORMERS 5 :SON ŞÖVALYE

12:45 - 15:45 // 18:45 - 21:45

MUMYA-THE MUMMY

11:30 - 14:00 - 16:30 // 19:00 - 21:30

DORU

11:00 - 12:45 - 14:30 - 16:15 - 17:45

ÖRÜMCEK - ADAM:EVE DÖNÜŞ

19:15 - 22:00 //12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00 //11:00 - 13:45 // 20:30

TAM GAZ- BABY DRIVER

16:45 - 19:15 - 22:00

SPARK:BİR UZAY MACERASI

11:15 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00

KİPA

TRANSFORMERS

11:30 14:30 17:30 20:15 //21:00

SPIDERMAN

12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

ARABALAR

11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

DORU

11:30 13:15 15:00 16:45 19:00