İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyor

İzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.

Lego Batman Movie

Sakin ve durağan bir hayat süren Batman, kocaman evinde tembellik ederken yeni yardımcıları Robin ve Batgirl'ün ortaya çıkmasıyla işler değişir. Ekip henüz birbirine alışamadan Joker'in hain bir planla Gotham'ı tehdit ettiği haberi duyulunca, taze ekip birleşmek zorunda kalacaktır. Batman'in artık sadece kendinden değil, evlat edindiği oğlundan da sorumlu olması işleri daha da zorlaştırır...

Başarılı animasyon Lego Filmi'nin Batman'li spin off'u olan projede yönetmen koltuğuna Chris McKay otururken, senaryo Seth Grahame-Smith'e ait.

Karanlığın Elli Tonu

Anastasia tutkulu milyoner Christian Grey ile yaşadığı ilişkisini geride bırakmaya çalışmaktadır. Ancak bu sandığı kadar kolay olmaz. Yeniden bir araya gelen çiftin yaşadıkları zorluklar barışmalarıyla birlikte bitmeyecektir. Christian geçmişinden gelen şeytanları ile yüzleşmek zorunda kalırken, Anastasia da Grey'in geçmişinde kalan ancak onu unutmamış kadınların öfkeleriyle ve kıskançlıklarıyla yüzleşecektir.

Başrollerini Dakota Johnson ve Jamie Dornan'ın üstlendiği filmin kadrosunda Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Marcia Gay Harden, Bella Heathcote ve Marcia Gay Harden gibi isimler yer alıyor.

John Wick

Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir...

Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin başrolünde yine Keanu Reeves'i izleyeceğiz. Filmin kadrosunda Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, Peter Stormare, Laurence Fishburne, John Leguizamo ve Common gibi isimler de yer alıyor.

Lion

5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta'da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar...

Filmi başrollerinde Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ve David Wenham gibi güçlü isimler yer alırken, filmin yönetmenliğini ise Garth Davis üstleniyor.

Recep İvedik 5

Recep İvedik serisinin beşinci filmi olan yapımda Recep bu sefer yanındaki ekiple birlikte yarım kalan önemli bir işi tamamlamak için yollara dökülüyor. Çeşitli spor dallarında profesyonel olarak ter döken genç sporcuları müsabakalara taşımayı görev edinen İvedik, kaş yaparken yine göz çıkartıyor ve Türkiye'yi atletizm, boks, güreş vb. sporlarda temsil etmek İvedik ve ekibine düşüyor!

Filmin yönetmenliğini gelenek bozulmadan yine Togan Gökbakar üstlenirken, başrol Şahan Gökbakar'a Orkan Varan ve Deniz Ceylan isimleri eşlik ediyor. Çamaşırhane firmasının yapımcılığını üstlendiği filmde müzikler Ömer Özgür'e, görüntü yönetimi ise Gérard Simon'a emanet.