İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyonda

İzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.

Gizli Sayılar

Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson tarihin anlatılmayan hikayelerinden birine sahiptir. 3 siyahi kökenli kadın NASA'da büyük işlere imza atmaktalardır. Uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır. Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn'in bütün dünyayı heyecana boğan operasyondaki her adımı bu 3 zeki bilim kadınının yardımıyla olacaktır.

Yönetmen koltuğunda Theodore Melfi'nin oturduğu Gizli Sayılar filmi dramatik-biyografik yapımların bir örneği. Filmin başrollerini Taraji P. Henson, Octavia Spencer ve Janelle Monáe üstlenirken filmin kadrosunda ise Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge ve Glen Powell gibi başarılı isimler yer alıyor.

Karlar Kraliçesi 3

Gerda, Karlar Kraliçesi ve Kralı’nı alt etmesine rağmen aradığı huzuru bulamamıştır. Kuzey Rüzgârı’nın kendisinde ayırdığı anne ve babasını bulmak ve ailesini tekrar bir araya getirmek istemektedir. Şimdi arkadaşları ile bu amaç için Kuzey'in buzullarla kaplı tepelerine yolculuk yapacaklardır. Yolculuk sırasında tarihi Ateş ve Buz Taşı’nı keşfedeceklerdir fakat bu andan itibaren hiçbir şey planladıkları gibi gitmeyecektir. Gerda'nın geçmişten güç alması ve daha da cesur olması gerekmektedir.

Animasyon dünyasının sevilen serisi Karlar Kraliçesi'nin üçüncü filminde yönetmen koltuğunda bu kez Aleksey Tsitsilin oturuyor.

Resident Evil: Son Bölüm

Resident Evil 5: İntikam filmindeki olayların hemen ardından, Alice insanlığın zombilere karşı verdiği savaştan sağ olarak kurtulan tek kişi olmuştur. Şimdi ise kabusun başladığı yer olan Racoon şehrindeki Kovan’a geri dönmek zorundadır. Umbrella Şirketi ise kıyametten kurtulan son kişileri de yok etmek amacıyla Racoon şehrinde güçlerini son kez toplamaktadır. Zamana karşı yarış içinde Alice, eski arkadaşları ile birlikte yeni mutant yaratıklara karşı da bir savaş verecektir. Bu Alice'in insanlığı kurtarmak için verdiği en zor mücadele olacaktır. Sinema tarihinin uzun soluklu serilerinden Resident Evil'ın son devam filmi olan yapımın yönetmenliğini bir kez daha Paul W.S. Anderson üstlendi. Oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola, Lee Joon-Gi, William Levy ve Iain Glen yer alıyor.

SYMBOL

LEGO BATMAN MOVIE

12:30 14:45 17:00

RECEP İVEDİK 5

19:15 21:45 //13:00 15:30 18:00 20:30 //12:00 14:30 17:00 19:30 22:00

RESIDENT EVIL

11:15 13:45 //16:15 18:45 21:15

SPLIT

11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

KARANLIĞIN ELLİ TONU

11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

JOHN WICK

11:45 14:15 //16:45 19:15 21:45 //11:30 14:00 16:30 19:00

GİZLİ SAYILAR

11:15 13:45 16:15 //19:00 21:30

KARLAR KRALİÇESİ 3

11:00 13:00 15:00 17:00

ÖZDİLEK

RECEP İVEDİK 5

11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 23:45 //12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 //11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 23:30 //12:45 16:15 18:45 21:15

KARLAR KRALİÇESİ 3:ATEŞ VE BUZ

10:45 12:30 14:15 16:00

OLANLAR OLDU

17:45 20:00 22:15

NCITY

RECEP İVEDİK 5

12:00 14:15 16:30 18:45 21:00 //11:50 14:05 16:20 18:35 20:50 //

11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 //11:45 14:00 16:15 18:30 20:45

RESİDENT EVİL: SON BÖLÜM

11:45 14:00 16:15 18:30 20:45

THE SNOW QUEEN KARLAR KRALİÇESİ 3

12:00 13:50 15:40

RINGS

17:30 20:00

ARASTAPARK

RECEP İVEDİK 5

12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00 //11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 //12:30 - 15:00 - 17:30 - 20:15 //11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 // 19:15 - 21:45

RESİDENT EVİL:SON BÖLÜM

11:45 - 14:15 - 16:45 - 19:15 - 21:45

KARLAR KRALİÇESİ 3:ATEŞ VE BUZ

11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15

KARANLIĞIN ELLİ TONU

11:15 - 13:45 - 16:15

OLANLAR OLDU

18:45 - 21:15

KİPA

RECEP İVEDİK 5

11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 //12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 //11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 //16:15 18:45 21:15 // 18:00 20:15 22:15

MOANA

11:15 13:45

KARLAR KRALİÇESİ

11:00 12:45 14:30 16:15