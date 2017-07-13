İzmit sinemalarında bu hafta

Maymunlar Cehennemi: Savaş
Gişe hiti serinin son halkası In War for the Planet of the Apes filminde Sezar ve onun takipçileri insanlarla acımasız bir savaşta karşı karşıya gelirler. Fakat tüm inancına ve hırsına rağmen Sezar'ın ordusu büyük kayıplar verir. Kendisini ordusuna ve halkına karşı sorumlu hisseden Sezar, Colonel ile birebir de yüzleşmek için yola koyulur. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır...
2011 yılında Rise of the Planet Apes filmiyle yeniden başlatılan seriye, 2014 yılında vizyona giren Dawn of the Planet of the Apes filmiyle devam edilmişti. Filmin senaryo ve yönetmenliğini bir kez daha Matt Reeves üstlenirken, senaryoda ona ikinci filmden Mark Bomback eşlik ediyor. Kadroda yer alan başlıca isimlerse Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Terry Notary ve Karin Konoval...
Ayı Kardeşler: Sirkte Curcuna
Evinden koparılıp bir sirke hapsedilen Briar, goril Hugo’nun yardımıyla buraya çabucak uyum sağlar. Bramble ve Oduncu Vik, sirki yeniden eğlencenin merkezi popüler bir yer haline getiren Briar’ı bin bir güçlükten sonra bulurlar. Yeni hayatından memnun olan ve ormana geri dönmek istemeyen Briar’ın kararını değiştirmesi için sirkin karanlık yüzünün ortaya çıkması gecikmeyecektir.
Durak
Başarılı bir gazeteci olan Tahir’i, öğretmen Feride’yi ve Nizam’ı bir araya getiren şey, gizli bir tarikattan aldıkları özel bir davetiyedir. Üzerinde bir kartal amblemi olan bu zarflarda yazılı adresin dışında, sadece kendilerinin bildiğini sandıkları sırlarına dair ipuçları barındıran bir de fotoğraf vardır. Tahir, Feride ve Nizam, zarftaki adrese gittiklerinde bütün hayatlarının bu tarikat tarafından bilindiğini ve hayatları boyunca uzaktan bir takip, destek, yönlendirme ve kontrol altında yaşadıklarını öğrenirler. Yüzleştikleri bu gizli yapı onlardan hayatlarındaki bu gizli sırların ağırlığı altında yaşamalarındansa yapılan daveti kabul ederek yeni bir hayata başlamalarını ister. Daveti kabul eden Tahir, Feride ve Nizam gözlerini açtıklarında, kendilerini kapana kısılmış bir halde, çevresine geniş bir çember çizili olan bir otobüs durağında bulurlar. Tahir, Feride ve Nizam, gizemli çölün ortasındaki bu durakta; geçmişleri, bilinçaltları, korku ve pişmanlıklarıyla, her şeyden önemlisi çemberin dışına çıkabilmek için birbirlerini öldürmeleri gerektiği gerçeğiyle yüzleşirler.
Planetarium
Filmde hayaletlerle iletişime geçebildiklerine inanan iki kız kardeşin hikâyesi anlatılır. 1930'lu yılların sonunda Paris’te, bir etkinlik sırasında Laura ve Kate'in yolları, öngörülü bir Fransız yapımcı olan André Korben ile kesişir. Fransa'daki en büyük sinema stüdyosu sahibi ve şirketinde en son Amerikan tekniklerini kullan Korben, iki kız kardeşi özel bir şenliğe davet eder. Daveti kabul eden kız kardeşler kendilerini tahmin edemeyecekleri bir dünyanın içinde bulurlar.
Natalie Portman’ın ve Lily-Rose Depp’in kız kardeşleri canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Rebecca Zlotowski oturuyor.
Fırıldak Kedi
Yalnız ve yaşlı Petterson, İsveç'in kırsalında bir çiftlikte yaşamaktadır. Hayvanları beslemek, eviyle ilgilenmek ve ufak tefek icatlar yapmak dışında hiçbir şey yapmaz. Rutin bir şekilde ilerleyen Petterson'un hayatı konuşkan komşusu Bayan Andersson'un, evsiz yavru kedi Findus'u bulmasıyla hızla değişir. Çünkü Findus konuşabiliyordur. Findus'un yalnız yaşayan çiftçinin yanında kalmaya başlaması ile harika bir arkadaşlığın temelleri atılır ve birlikte çılgınca şeyler yapmaya başlarlar.
Sven Nordqvist’in Pettson ve Findus adlı çocuk kitapları serisinden uyarlananan yapımın yönetmenliğini Ali Samadi Ahadi yapıyor.
ÖZDİLEK
MAYMUNLAR CEHENNEMİ:SAVAŞ
12:45 15:45 18:45 21:45 //16:30 19:15 22:15
SPIDERMAN:HOMECOMING
11:15 13:45 16:30 19:15 22:00
AYI KARDEŞLER
11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
CARS 3 :ARABALAR 3
12:00 14:15
DORU
10:45 12:45 14:45 16:45
TRANSFORMERS 5:SON ŞOVALYE
18:30 21:30
SYMBOL
AYI KARDEŞLER
11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
MUMYA
11:30 14:00 16:30 //19:00 21:30
SPİDER MAN
11:45 14:45 17:45 20:45 //12:45 14:45 18:45 21:45
MAYMUNLAR CEHENNEMİ
11:45 14:45 17:45 20:45 //12:45 14:45 18:45 21:45 //21:15
ARABALAR
12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
BABY DRIVER
11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
PLANETARIUM
12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
TRANSFORMERS
12:30 15:30 //18:30 21:30
DORU
11:15 13:15 15:15 17:15 19:15
FIRILDAK KEDİ
11:30 13:30 15:30 17:30
ARASTAPARK
ARABALAR 3
11:00 - 13:30 - 16:00
MUMYA
19:00 - 21:30
ÖRÜMCEK-ADAM:EVE DÖNÜŞ
12:15 - 15:15 - 18:15 - 21:15
TRANSFORMERS 5 :SON ŞÖVALYE
12:00 - 15:00 // 18:00 - 21:00
DORU
11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00
MAYMUNLAR CEHENNEMİ:SAVAŞ
22:00 //12:30 - 15:30 // 18:30 - 21:30 //11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30
AYI KARDEŞLER:SİRKTE CURCUNA
11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15
ÖRÜMCEK-ADAM:EVE DÖNÜŞ
19:15 - 22:00
DOLPHİN
MAYMUNLAR CEHENNEMİ:SAVAŞ
11.00 14.00 17.00 20.30 23.30 // 12.30 15.30 18.30 21.30
DORU
11.30 13.30 15.30 17.30 19.30
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ
12.15 15.15 18.15 21.15 // 11.15 14.15 17.15 20.30 23.35
KATLİAM GÜNÜ
21.50
TRANSFORMERS 5
11.00 14.15 17.30 20.45 //21.30
KARAYİP KORSANLARI
11.00 13.45 16.30 19.15 22.00
41 BURDA
AYI KARDEŞLER: SİRKTE CURCUNA
11.00 13.20 15.45 18.00 19.50
DURAK
11.30 13.30 15.30 17.30 19.30 21.30 //23.20
MAYMUNLAR CEHENNEMİ:SAVAŞ
11.15 14.30 17.45 21.15 //12.15 15.30 18.45 22.00 // 00.00
3 NESİL
22.10
DORU
11.15 13.15 15.15 17.15 19.15
ÖRÜMCEK ADAM
10.40 13.30 16.20 19.10 22.00 // 11.45 14.45 18.00 21.00 23.50
TAM GAZ
11.00 13.30 16.00 18.30 21.00
TRANSFORMERS 5
12.00 15.10 18.20 21.30
MUMYA
21.30
KARAYİP KORSANLARI
11.00 13.45 16.30 19.15 22.00
KİPA
AYI KARDEŞLER 3
11:45 13:30 15:15 17:00
TRANSFORMERS
18:45 21:30 //21:00
ARABALAR
11:00 13:30 16:00
MAYMUNLAR CEHENNEMİ
18:30 21:15 //11:00 14:00 17:00 20:00
DORU
11:30 13:15 15:00 16:45 19:00
ÖRÜMCEK ADAM
11:15 13:45 16:15 18:45 21:15