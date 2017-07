İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film

Maymunlar Cehennemi: Savaş

Gişe hiti serinin son halkası In War for the Planet of the Apes filminde Sezar ve onun takipçileri insanlarla acımasız bir savaşta karşı karşıya gelirler. Fakat tüm inancına ve hırsına rağmen Sezar'ın ordusu büyük kayıplar verir. Kendisini ordusuna ve halkına karşı sorumlu hisseden Sezar, Colonel ile birebir de yüzleşmek için yola koyulur. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır...

2011 yılında Rise of the Planet Apes filmiyle yeniden başlatılan seriye, 2014 yılında vizyona giren Dawn of the Planet of the Apes filmiyle devam edilmişti. Filmin senaryo ve yönetmenliğini bir kez daha Matt Reeves üstlenirken, senaryoda ona ikinci filmden Mark Bomback eşlik ediyor. Kadroda yer alan başlıca isimlerse Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Terry Notary ve Karin Konoval...

Ayı Kardeşler: Sirkte Curcuna

Evinden koparılıp bir sirke hapsedilen Briar, goril Hugo’nun yardımıyla buraya çabucak uyum sağlar. Bramble ve Oduncu Vik, sirki yeniden eğlencenin merkezi popüler bir yer haline getiren Briar’ı bin bir güçlükten sonra bulurlar. Yeni hayatından memnun olan ve ormana geri dönmek istemeyen Briar’ın kararını değiştirmesi için sirkin karanlık yüzünün ortaya çıkması gecikmeyecektir.

Durak

Başarılı bir gazeteci olan Tahir’i, öğretmen Feride’yi ve Nizam’ı bir araya getiren şey, gizli bir tarikattan aldıkları özel bir davetiyedir. Üzerinde bir kartal amblemi olan bu zarflarda yazılı adresin dışında, sadece kendilerinin bildiğini sandıkları sırlarına dair ipuçları barındıran bir de fotoğraf vardır. Tahir, Feride ve Nizam, zarftaki adrese gittiklerinde bütün hayatlarının bu tarikat tarafından bilindiğini ve hayatları boyunca uzaktan bir takip, destek, yönlendirme ve kontrol altında yaşadıklarını öğrenirler. Yüzleştikleri bu gizli yapı onlardan hayatlarındaki bu gizli sırların ağırlığı altında yaşamalarındansa yapılan daveti kabul ederek yeni bir hayata başlamalarını ister. Daveti kabul eden Tahir, Feride ve Nizam gözlerini açtıklarında, kendilerini kapana kısılmış bir halde, çevresine geniş bir çember çizili olan bir otobüs durağında bulurlar. Tahir, Feride ve Nizam, gizemli çölün ortasındaki bu durakta; geçmişleri, bilinçaltları, korku ve pişmanlıklarıyla, her şeyden önemlisi çemberin dışına çıkabilmek için birbirlerini öldürmeleri gerektiği gerçeğiyle yüzleşirler.

Planetarium

Filmde hayaletlerle iletişime geçebildiklerine inanan iki kız kardeşin hikâyesi anlatılır. 1930'lu yılların sonunda Paris’te, bir etkinlik sırasında Laura ve Kate'in yolları, öngörülü bir Fransız yapımcı olan André Korben ile kesişir. Fransa'daki en büyük sinema stüdyosu sahibi ve şirketinde en son Amerikan tekniklerini kullan Korben, iki kız kardeşi özel bir şenliğe davet eder. Daveti kabul eden kız kardeşler kendilerini tahmin edemeyecekleri bir dünyanın içinde bulurlar.

Natalie Portman’ın ve Lily-Rose Depp’in kız kardeşleri canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Rebecca Zlotowski oturuyor.

Fırıldak Kedi

Yalnız ve yaşlı Petterson, İsveç'in kırsalında bir çiftlikte yaşamaktadır. Hayvanları beslemek, eviyle ilgilenmek ve ufak tefek icatlar yapmak dışında hiçbir şey yapmaz. Rutin bir şekilde ilerleyen Petterson'un hayatı konuşkan komşusu Bayan Andersson'un, evsiz yavru kedi Findus'u bulmasıyla hızla değişir. Çünkü Findus konuşabiliyordur. Findus'un yalnız yaşayan çiftçinin yanında kalmaya başlaması ile harika bir arkadaşlığın temelleri atılır ve birlikte çılgınca şeyler yapmaya başlarlar.

Sven Nordqvist’in Pettson ve Findus adlı çocuk kitapları serisinden uyarlananan yapımın yönetmenliğini Ali Samadi Ahadi yapıyor.

ÖZDİLEK

MAYMUNLAR CEHENNEMİ:SAVAŞ

12:45 15:45 18:45 21:45 //16:30 19:15 22:15

SPIDERMAN:HOMECOMING

11:15 13:45 16:30 19:15 22:00

AYI KARDEŞLER

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

CARS 3 :ARABALAR 3

12:00 14:15

DORU

10:45 12:45 14:45 16:45

TRANSFORMERS 5:SON ŞOVALYE

18:30 21:30

SYMBOL

AYI KARDEŞLER

11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

MUMYA

11:30 14:00 16:30 //19:00 21:30

SPİDER MAN

11:45 14:45 17:45 20:45 //12:45 14:45 18:45 21:45

MAYMUNLAR CEHENNEMİ

11:45 14:45 17:45 20:45 //12:45 14:45 18:45 21:45 //21:15

ARABALAR

12:00 14:15 16:30 18:45 21:00

BABY DRIVER

11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

PLANETARIUM

12:15 14:30 16:45 19:00 21:15

TRANSFORMERS

12:30 15:30 //18:30 21:30

DORU

11:15 13:15 15:15 17:15 19:15

FIRILDAK KEDİ

11:30 13:30 15:30 17:30

ARASTAPARK

ARABALAR 3

11:00 - 13:30 - 16:00

MUMYA

19:00 - 21:30

ÖRÜMCEK-ADAM:EVE DÖNÜŞ

12:15 - 15:15 - 18:15 - 21:15

TRANSFORMERS 5 :SON ŞÖVALYE

12:00 - 15:00 // 18:00 - 21:00

DORU

11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00

MAYMUNLAR CEHENNEMİ:SAVAŞ

22:00 //12:30 - 15:30 // 18:30 - 21:30 //11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30

AYI KARDEŞLER:SİRKTE CURCUNA

11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15

ÖRÜMCEK-ADAM:EVE DÖNÜŞ

19:15 - 22:00

DOLPHİN

MAYMUNLAR CEHENNEMİ:SAVAŞ

11.00 14.00 17.00 20.30 23.30 // 12.30 15.30 18.30 21.30

DORU

11.30 13.30 15.30 17.30 19.30

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ

12.15 15.15 18.15 21.15 // 11.15 14.15 17.15 20.30 23.35

KATLİAM GÜNÜ

21.50

TRANSFORMERS 5

11.00 14.15 17.30 20.45 //21.30

KARAYİP KORSANLARI

11.00 13.45 16.30 19.15 22.00

41 BURDA

AYI KARDEŞLER: SİRKTE CURCUNA

11.00 13.20 15.45 18.00 19.50

DURAK

11.30 13.30 15.30 17.30 19.30 21.30 //23.20

MAYMUNLAR CEHENNEMİ:SAVAŞ

11.15 14.30 17.45 21.15 //12.15 15.30 18.45 22.00 // 00.00

3 NESİL

22.10

DORU

11.15 13.15 15.15 17.15 19.15

ÖRÜMCEK ADAM

10.40 13.30 16.20 19.10 22.00 // 11.45 14.45 18.00 21.00 23.50

TAM GAZ

11.00 13.30 16.00 18.30 21.00

TRANSFORMERS 5

12.00 15.10 18.20 21.30

MUMYA

21.30

KARAYİP KORSANLARI

11.00 13.45 16.30 19.15 22.00

KİPA

AYI KARDEŞLER 3

11:45 13:30 15:15 17:00

TRANSFORMERS

18:45 21:30 //21:00

ARABALAR

11:00 13:30 16:00

MAYMUNLAR CEHENNEMİ

18:30 21:15 //11:00 14:00 17:00 20:00

DORU

11:30 13:15 15:00 16:45 19:00

ÖRÜMCEK ADAM

11:15 13:45 16:15 18:45 21:15