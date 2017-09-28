İzmit sinemalarında bu hafta

KURTLAR VADİSİ VATAN
Kuzey Irak’ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz…
Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerdeki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir. Pana Film’in yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan filminin yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar oturuyor.
FİRARDAYIZ
Ekrem, Salim ve Nuri'nin hapisten çıkmalarına kısa bir süre kalmıştır. İçerde kendileri için "Baba" figürü olan Piri Babanın zor duruma düştüğünü öğrenirler ve bir an önce hapisten çıkmak için kaçış planı yaparlar. Yaptıkları fantastik planları uygulamaya sokarak hayatlarını daha da karmaşık hale getiren grup, bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler diğer tarafta ise Burcu adındaki kadın bir mafya ile baş etmek zorunda kalacaktır.
MOTHER
Film, sakin ve sıradan bir hayat süren bir çift çevresinde gelişiyor. Herkesin yan komşusu olabilecek olan sıradan çiftin hayatı, evlerine gelen istenmeyen misafirden sonra altüst olur. Çiftin ilişkisini sınayacak olan bu misafir evin tüm huzurunu bozacaktır... Misafirin eşinin de aralarına katılmasıyla birlikte işler beklenmeyen bir yön alacak ve gizlenen amaçların ne olduğu sorgulanmaya başlanacaktır...
Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmin başrollerinde Jennifer Lawrence ve Javier Bardem yer alıyor.
DAMAT KOĞUŞU
“Damat Koğuşu”, tecavüz suçlularının bulunduğu koğuşlara verilen isimdir. Damat koğuşlarının, Türkiye’de yaşanmış gerçek öykülerinden ilham alınan filmde, tecavüz suçlamasıyla koğuşa getirilen bir gencin ekseninde, bu koğuşta gerçekleşen olaylar anlatılmaktadır. Filmde cezaevi müdürü ve gardiyanların gerilimi kendi çıkarları için yönettiği koşullarda, mahkumların kuralsız ilişkisi ve birbirleriyle olan varoluş savaşına değiniliyor. Kimin masum, kimin suçlu olduğunun adım adım anlaşıldığı hikayede, içerde yaşanan şiddet tüm gerçekliğiyle aktarılıyor.
ARASTAPARK:
|KURTLAR VADİSİ:VATAN
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
|LEGO NINJAGO FİLMİ-THE LEGO NINJAGO MOVIE
|11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
|AY LAV YU TUU
|11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30
|KURTLAR VADİSİ:VATAN
|12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45
|LEGO NINJAGO FİLMİ-THE LEGO NINJAGO MOVIE
|11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
|O + FİRARDAYIZ
|12:00 - 15:00 // 18:00 - 20:00 - 21:45
|KAPALI
|KURTLAR VADİSİ:VATAN
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
|AY LAV YU TUU
|11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30
|KURTLAR VADİSİ:VATAN
|12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45
|LEGO NINJAGO FİLMİ-THE LEGO NINJAGO MOVIE
|11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
|FİRARDAYIZ
|11:45 - 13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 - 21:45
|KURTLAR VADİSİ:VATAN
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
|KURTLAR VADİSİ:VATAN
|12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45
|AY LAV YU TUU
|11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30
|KURTLAR VADİSİ:VATAN
|11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
|KURTLAR VADİSİ:VATAN
|11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30
|KURTLAR VADİSİ:VATAN
|12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00
|AY LAV YU TUU
|11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
KİPA:
|KURTLAR VADİSİ: VATAN
|14:30
|17:00
|19:30
|22:00
|FİRARDAYIZ
|13:15
|15:15
|17:15
|19:15
|21:15
|KURTLAR VADİSİ: VATAN
|13:30
|16:00
|18:30
|21:00
|AY LAV YU TUU
|14:00
|16:30
|19:00
|21:30
|ÇILGIN HIRSIZ 3
|13:00
|15:00
|17:00
|KURTLAR VADİSİ: VATAN
|21:30
NCITY:
|KURTLAR VADİSİ VATAN
|11:45
|13:50
|16:00
|18:05
|20:10
|KURTLAR VADİSİ VATAN
|12:00
|14:10
|16:20
|18:30
|IT
|20:35
|IT
|12:00
|21:00
|LEGO NINJAGO
|14:35
|16:35
|18:35
|KINGSMAN 2
|12:30
|15:15
|18:00
|20:45
|FİRARDAYIZ
|12:00
|13:45
|15:30
|17:15
|KAÇIŞ ODASI
|19:00
|20:45
|KURTLAR VADİSİ VATAN
|12:15
|14:30
|16:45
|19:00
|21:10
ÖZDİLEK:
|KURTLAR VADİSİ VATAN
|12:00
|14:30
|17:00
|19:30
|22:00
|KURTLAR VADİSİ VATAN
|11:00
|13:30
|16:00
|18:30
|21:00
|23:30
|KINGSMAN : ALTIN ÇEMBER
|11:30
|22:15
|KINGSMAN : ALTIN ÇEMBER
|14:00
|16:45
|19:30
|LEGO : NINJAGO
|11:00
|13:00
|15:00
|17:00
|19:00
|IT : O
|21:15
|AY LAV YU TUU
|11:45
|14:15
|16:45
|19:15
|21:45
SYMBOL AVM:
|EMOJİ MOVİE
|11:00
|12:45
|14:45
|YEDİNCİ HAYAT
|16:45
|19:15
|21:45
|AY LAV YU TUU
|11:45
|14:15
|16:45
|19:15
|21:45
|LEGO NİNJAGO
|12:00
|14:15
|16:30
|18:45
|21:00
|ÇILGIN HIRSIZ 3
|11:00
|13:00
|15:00
|17:00
|19:00
|21:00
|KURTLAR VADİSİ VATAN
|11:30
|13:45
|16:00
|18:15
|20:30
|O
|11:00
|13:15
|O
|16:00
|18:45
|21:30
|MOTHER
|11:45
|14:15
|16:45
|19:15
|21:45
|KURTLAR VADİSİ VATAN
|12:45
|15:00
|17:15
|19:30
|21:45
|KURTLAR VADİSİ VATAN
|12:15
|14:30
|16:45
|19:00
|21:15
|DAMAT KOĞUŞU
|12:00
|14:15
|16:30
|18:45
|21:00
|KİNGSMAN ALTIN ÇEMBER
|11:00
|13:30
|KİNGSMAN ALTIN ÇEMBER
|16:15
|19:00
|21:45
|KOCAAYAK VE OĞLU
|11:45
|13:45
|15:45
|17:45
|ŞANSIMI SEVEYİM
|19:45
|21:45
|FİRARDAYIZ
|11:30
|13:30
|15:30
|17:30
|19:30
|21:30