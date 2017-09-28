İzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.

KURTLAR VADİSİ VATAN

Kuzey Irak’ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz…

Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerdeki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir. Pana Film’in yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan filminin yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar oturuyor.

FİRARDAYIZ

Ekrem, Salim ve Nuri'nin hapisten çıkmalarına kısa bir süre kalmıştır. İçerde kendileri için "Baba" figürü olan Piri Babanın zor duruma düştüğünü öğrenirler ve bir an önce hapisten çıkmak için kaçış planı yaparlar. Yaptıkları fantastik planları uygulamaya sokarak hayatlarını daha da karmaşık hale getiren grup, bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler diğer tarafta ise Burcu adındaki kadın bir mafya ile baş etmek zorunda kalacaktır.

MOTHER

Film, sakin ve sıradan bir hayat süren bir çift çevresinde gelişiyor. Herkesin yan komşusu olabilecek olan sıradan çiftin hayatı, evlerine gelen istenmeyen misafirden sonra altüst olur. Çiftin ilişkisini sınayacak olan bu misafir evin tüm huzurunu bozacaktır... Misafirin eşinin de aralarına katılmasıyla birlikte işler beklenmeyen bir yön alacak ve gizlenen amaçların ne olduğu sorgulanmaya başlanacaktır...

Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmin başrollerinde Jennifer Lawrence ve Javier Bardem yer alıyor.

DAMAT KOĞUŞU

“Damat Koğuşu”, tecavüz suçlularının bulunduğu koğuşlara verilen isimdir. Damat koğuşlarının, Türkiye’de yaşanmış gerçek öykülerinden ilham alınan filmde, tecavüz suçlamasıyla koğuşa getirilen bir gencin ekseninde, bu koğuşta gerçekleşen olaylar anlatılmaktadır. Filmde cezaevi müdürü ve gardiyanların gerilimi kendi çıkarları için yönettiği koşullarda, mahkumların kuralsız ilişkisi ve birbirleriyle olan varoluş savaşına değiniliyor. Kimin masum, kimin suçlu olduğunun adım adım anlaşıldığı hikayede, içerde yaşanan şiddet tüm gerçekliğiyle aktarılıyor.

ARASTAPARK:

KURTLAR VADİSİ:VATAN 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 LEGO NINJAGO FİLMİ-THE LEGO NINJAGO MOVIE 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 AY LAV YU TUU 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 KURTLAR VADİSİ:VATAN 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45 LEGO NINJAGO FİLMİ-THE LEGO NINJAGO MOVIE 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 O + FİRARDAYIZ 12:00 - 15:00 // 18:00 - 20:00 - 21:45 KAPALI KURTLAR VADİSİ:VATAN 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 AY LAV YU TUU 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 KURTLAR VADİSİ:VATAN 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45 LEGO NINJAGO FİLMİ-THE LEGO NINJAGO MOVIE 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 FİRARDAYIZ 11:45 - 13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 - 21:45 KURTLAR VADİSİ:VATAN 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 KURTLAR VADİSİ:VATAN 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 21:45 AY LAV YU TUU 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 KURTLAR VADİSİ:VATAN 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 KURTLAR VADİSİ:VATAN 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 KURTLAR VADİSİ:VATAN 12:00 - 14:30 - 17:00 - 19:30 - 22:00 AY LAV YU TUU 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

KİPA:

KURTLAR VADİSİ: VATAN 14:30 17:00 19:30 22:00 FİRARDAYIZ 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 KURTLAR VADİSİ: VATAN 13:30 16:00 18:30 21:00 AY LAV YU TUU 14:00 16:30 19:00 21:30 ÇILGIN HIRSIZ 3 13:00 15:00 17:00 KURTLAR VADİSİ: VATAN 21:30

NCITY:

KURTLAR VADİSİ VATAN 11:45 13:50 16:00 18:05 20:10 KURTLAR VADİSİ VATAN 12:00 14:10 16:20 18:30 IT 20:35 IT 12:00 21:00 LEGO NINJAGO 14:35 16:35 18:35 KINGSMAN 2 12:30 15:15 18:00 20:45 FİRARDAYIZ 12:00 13:45 15:30 17:15 KAÇIŞ ODASI 19:00 20:45 KURTLAR VADİSİ VATAN 12:15 14:30 16:45 19:00 21:10

ÖZDİLEK:

KURTLAR VADİSİ VATAN 12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 KURTLAR VADİSİ VATAN 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 23:30 KINGSMAN : ALTIN ÇEMBER 11:30 22:15 KINGSMAN : ALTIN ÇEMBER 14:00 16:45 19:30 LEGO : NINJAGO 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 IT : O 21:15 AY LAV YU TUU 11:45 14:15 16:45 19:15 21:45

SYMBOL AVM: