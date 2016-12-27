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İzmit ve Derince muhtarı toplandı

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İzmit ve Derince muhtarı toplandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı, Derince ve İzmit ilçesi muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Derince muhtarlarıyla 8’incisi İzmit muhtarlarıyla da 9’uncusu yapılan toplantılarda dilek ve temenniler dile getirildi.  Toplantıya Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Erhan Öztürk, Muhtarlıklar Şube Müdürü Ufuk Atabay ile muhtarlar katıldı. Muhtarların halkla birebir iletişim kurma açısından önemli bir görev üstlendiğini belirten Daire Başkanı Efil, yeni kurulan muhtar irtibat büroları hakkında bilgi verdi.

 

“KOORDİNASYONU SAĞLIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin köy ve mahallelerde yaptığı hizmetlerin de konuşulduğu toplantıda Efil, “Muhtarlarımızla belediyemiz arasındaki  koordinasyonu sağlıyoruz. Bazı hizmetleri daire olarak direk gerçekleştirirken bazılarını ise diğer dairelere sevk ediyoruz” dedi.  Daire Başkanı Efil, taleplerin muhtarlar adına takipçisi olduklarını , bütçe imkanları doğrultusunda  özellikle öncelikli ve acil talepleri değerlendirdiklerini  ve söz konusu bu taleplerin önemli bir bölümüne olumlu dönüş yaptıklarını söyledi.

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