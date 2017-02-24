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İzmit’e devler geliyor

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İzmit’e devler geliyor
2018 Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Futsal Milli Takımı Yalova’da oynadığı hazırlık maçında Tacikistan’ı 5-4 yendi.

Türkiye’nin gollerini 2 ve 22. dakikalarda Cem Keskin, 8. dakikada Muhammet Altunay ile 35 ve 36. dakikalarda Cihan Özcan kaydetti. Gözler şimdi Kocaeli’ne ve Nisan ayına çevrildi… Rusya, Fransa, Türkiye ve Slovakya Kocaeli’ne gelecek.

 

AVRUPA ELEMELERİ İLİMİZDE

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan hazırlık maçının ilk yarısını Tacikistan 3-2 önde kapatırken, ikinci yarıda toparlanan Futsal Milli Takımı, Cem Keskin ve Cihan Özcan'ın golleriyle sahadan 5-4 galip ayrılmayı başardı. Maç sonunda değerlendirmede bulunan Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Sercan Görgülü, "Tacikistan ile hazırlık maçı oynadık. İki takım da birbirini tanımıyordu. Maç başladıktan sonra ancak ilk yarının sonlarında birbirimizi tanıdık. İkinci yarıda biraz da oyun değişikliğiyle karşılaşmayı kazandık. Bizim amacımız tabii ki bu müsabakayı kazanmak değil. Nisan ayının başında Kocaeli’de ev sahipliğimizde yapılacak Rusya, Fransa ve Slovakya’nın ve bizim katılacağımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri var. Oraya hazırlanıyoruz. Buradaki eksiklerimizi de o organizasyona kadar tamamlayıp, daha iyi skorlar almanın peşindeyiz. Yalova’da Tacikistan ile bir hazırlık maçımız daha var. Yine en iyi oyunumuzla en iyi skoru almaya çalışacağız” dedi.

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