İzmit'e yakışmayan görüntüler!

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini bozan, görüntü kirliliği oluşturan ve şehre yakışmayan görüntülere geçit vermiyor.

Sanayi Mahallesi DSİ yanı, Yeni Gölcük Yolu köprü altı ve Kandıra Sapağı’nda adaklık ve hayvan satışı yapılan yerler Zabıta ekiplerince kaldırıldı. Vatandaşlardan da yoğun şekilde şikayetler alınan söz konusu yerlerin sahiplerine önce yazılı tebligat yapılarak ahırları kaldırmaları istendi. Belediyenin yazılı uyarılarının dikkate alınmaması üzerine harekete geçen Zabıta ekipleri, ahırları yıktılar.

İZMİT'TE YAKIŞMIYOR

İlgililer, İzmit’e yakışmayan, halk sağlığını tehlikeye atan ve görüntü kirliliği oluşturan hiçbir çirkin görüntüye izin verilmeyeceğini söylediler. İzmit Belediyesi yetkilileri, adaklık hayvan satmak isteyenlerin Solaklar yolu üzerindeki Modern Hayvan Pazarı’na gidebileceklerini de bildirdiler.