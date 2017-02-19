İzmit’e yeni Vaillant şubesi açıldı

Ulusal ve Uluslararası alanda önemli bir marka olan Vaillant 2.şubesini İzmit İnönü Caddesi üzerinde açtı.

Kentimizde 7 şubesi bulunan ve uluslararası alanda önemli bir şirket olan Vaillant önceki gün İzmit’teki ikincisi şubesini İzmit İnönü Caddesi Çınarlı Cami karşısında açtı. Öncesinde Vaillant şirketinin bölge sorumlusu olan ve alanında önemli başarılara imza atmış olan Güner Sana ve eşi Tuğba Sana tarafından açılan şubeye Sana ailesinin sevenleri, dostları ve yakınları katıldı. Açılış ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Güner Sana yaptığı konuşmasında, “Biz Vaillant olarak her zaman müşteri memnuniyetini önemseyen bir firmayız. Bu sebeple slogan olarak ‘önce bilgi’ diyoruz. Çünkü en büyük sermayenin bilgi olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple müşterilerimizin bizim gibi tecrübeli bir kuruluşla çalışmasını istiyoruz” dedi.

‘İSTANBUL BU ALANDA DOYMUŞ DURUMDA’

Şubenin sahibi olan Tuğba Sana ise yaptığı konuşmasında, “Bizler uzun dönemden beri Kocaeli’nde böyle bir pazarın olduğunu biliyoruz. İzmit’te şube açacağımızı söylediklerinde herkes bize İstanbul’da şube açmanın daha doğru olacağını söyledi. Ama biz İstanbul’un artık bu alanda doyduğunu düşündük ve risk alarak İzmit’te Vaillant’ın ikinci şubesini açtık. Mutluyuz. Dilerim hayırlı ve bereketli olur” ifadelerini kullandı. Ulusal ve Uluslararası alanda önemli başarılara imza atmış Vaillant’ın yeni şubesi Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi No: 282 İzmit/Kocaeli adresinde açıldı. Selin BECER