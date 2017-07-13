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İzmit'i yılan korkusu sardı!

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İzmit'i yılan korkusu sardı!
İzmit'te, Ömer Ekiz otomobiline giren yılanı görünce itfaiyeden yardım istedi.

Kartepe Suadiye Mahallesi'nde oturan Ömer Ekiz, otomobilini bakım için Körfez Sanayi Sitesi'ne getirdi. Ömer Ekiz, bu sırada 41 FR 395 plakalı otomobilinde ayaklarının arasından süzülen yılanı fark etti. Yılan aracın motor kısmına girince, Ömer Ekiz itfaiyeden yardım istedi. Ömer Ekiz itfaiyenin gelmesini beklerken, sanayi sitesindeki elektrikçilerden aracın torpido kısımlarının sökülmesi için yardım istedi. Araçta yılanın olduğunu öğrenen elektrikçiler, korkarak yardımda bulunamayacaklarını belirtti.

 

KAÇIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekibi ve Ömer Ekiz yılanı bulmak için çalıştı. Bu sırada ellerinde sopa olan bazı esnaf da aracın etrafında toplandı. Ömer Ekiz aracının teyp bölümünü ardından da vites kutusu kısmını sökünce yılan ortaya çıktı. Vites kutusundan çıkan yılan, araçtan dışarı fırlayınca çevrede toplananlar kaçışmaya başladı. Ömer Ekiz ile bir itfaiyeci yılanın peşinden koştu. İtfaiye elindeki hayvan yakalama aparatı ile yılanı yakalarken, Ömer Ekiz yılanı başından tutarak havaya kaldırdı. Ömer Ekiz yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı doğaya salınmak üzere itfaiyenin uzattığı poşete koydu. İtfaiye ekipleri yılanı uygun bir yerde doğaya saldı.

IZMIT'TE, OTOMOBILE GIREN YILAN VITES KUTUSUNUN SOKULMESI ILE DISARI FIRLADI. OMER EKIZ (FOTOGRAFTA YILANI TUTAN KISI) YILANI DOGAYA SALINMAK UZERE ITFAIYEYE TESLIM ETTI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

IZMIT'TE, OTOMOBILE GIREN YILAN VITES KUTUSUNUN SOKULMESI ILE DISARI FIRLADI. OMER EKIZ YILANI DOGAYA SALINMAK UZERE ITFAIYEYE TESLIM ETTI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

IZMIT'TE, OTOMOBILE GIREN YILAN VITES KUTUSUNUN SOKULMESI ILE DISARI FIRLADI. OMER EKIZ YILANI DOGAYA SALINMAK UZERE ITFAIYEYE TESLIM ETTI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

IZMIT'TE, OTOMOBILE GIREN YILAN VITES KUTUSUNUN SOKULMESI ILE DISARI FIRLADI. OMER EKIZ YILANI DOGAYA SALINMAK UZERE ITFAIYEYE TESLIM ETTI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

IZMIT'TE, OTOMOBILE GIREN YILAN VITES KUTUSUNUN SOKULMESI ILE DISARI FIRLADI. OMER EKIZ YILANI DOGAYA SALINMAK UZERE ITFAIYEYE TESLIM ETTI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

IZMIT'TE, OTOMOBILE GIREN YILAN VITES KUTUSUNUN SOKULMESI ILE DISARI FIRLADI. OMER EKIZ YILANI DOGAYA SALINMAK UZERE ITFAIYEYE TESLIM ETTI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

IZMIT'TE, OTOMOBILE GIREN YILAN VITES KUTUSUNUN SOKULMESI ILE DISARI FIRLADI. OMER EKIZ YILANI DOGAYA SALINMAK UZERE ITFAIYEYE TESLIM ETTI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

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Yorumlar
vatandaşlar
13 Temmuz 2017 Perşembe 10:49
10:49
öldürün gitsin dogaya salıcakmıs sanki dogada yılan yok
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