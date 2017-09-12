İzmit'in adayı: "Alper Doğan"

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı için geçen hafta yapılan temyül yoklamasında 15'e yakın aday yarışmıştı.

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı için geçen hafta yapılan temyül yoklamasında 15'e yakın aday yarışmıştı.

MEVCUT YÖNETİMİ TEMSİL EDECEK

İzaydaş Mali ve İdari İşler Müdürü Savaş Akpolat'tan, il yönetimine kadar birçok ismin adı adaylar arasındaydı. Bu isimlerin arasında mevcut yönetimden ise 3 kişi bulunuyordu: İlçe Başkan Yardımcısı Alper Doğan, yönetim kurulu üyesi Muharrem Tutuş ile yarışa sonradan dahil olan İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş. Demirtaş ile Tutuş, Doğan'a göre teşkilatta daha eski bir geçmişe sahip olduğu için kulislerde kendilerine daha fazla şans tanınıyordu. Ancak her fırsatta son 3 yıldır çok aktif olarak görev yaptığını, bu nedenle kendisini teşkilata çok yakın hissettiğini belirten partinin yeni ve dinamik yüzü Alper Doğan, sürpriz şekilde Ankara'ya çağrılan isimler arasına girmeyi başardı. Doğan'ın mülakata çağrılan isimler arasında yer almasında temayülde birinci sırada yer almasının etkili olduğu öğrenildi. Alper Doğan, yarın sabah mevcut İzmit İlçe Yönetimi'ni temsil eden tek aday olarak Ankara'da mülakata girecek.