İzmit'in hedefi özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmek

Yenişehir Mahallesi’nde bulunan okulda salı ve perşembe günleri de 10.00- 12.00 saatleri arasında çocuk hakları eğitimi verildiğini söyleyen yetkililer, “Sömestr tatilinin ardından eğitimlere yeniden başladık. Okullar kapanıncaya kadar devam edecek eğitim ile ilkokul 4. sınıf öğrencilerine madde bağımlılığı, şiddet ve istismar konularında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Amacımız çocuklarımızın daha güvenli, birbirine saygılı, fiziksel ve ruhsal gelişimleri tam bir toplumda büyümelerini sağlamaktır” dediler.
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İzmit Belediye tarafından kurulan ve Türkiye’de ilk olan Çocuk Hakları Okulu’nda binlerce öğrenciye hakları öğretiliyor.
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