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İzmit'in ilk hipermarketi kapanıyor!

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İzmit'in ilk hipermarketi kapanıyor!
İzmit’in ilk hipermarketi olan CarrefourSA, bu ay sonu itibariyle kepenk indiriyor.

İzmit Körfez Mahallesi Eski Başiskele Yolu Köprülü Kavşağı Karadut Sokak’ta, Kocaeli Fuar Alanı’nın tam karşısında bulunan CarrefourSA Hipermarket, 2000 yılının başında açılmıştı. İzmit’in ilk hipermarketi olan CarrefourSA, ilimizin müşteri potansiyeli en yüksek marketlerinden biriydi. Ancak İstanbul’da bulunan genel merkez tarafından İzmit şubesinin kapatılmasına karar verildi. Kararın, müşteri kaybı kaynaklı olmadığı düşünülüyor ancak net bir açıklama market çalışanlarına dahi yapılmış değil. Carrefour İzmit’te 120’ye yakın çalışan bulunuyordu.

 

İŞ YERLERİ KAPANMAYACAK

Geçen hafta içinde marketin kapatılacağını öğrenen çalışanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Market ürünleri üzerinde taşınma nedeniyle %50 indirim uygulandığını bildiren afişler bulunuyor. Ancak market çalışanları, taşınma işlemi olmadığını, marketin ay sonu itibariyle kapanacağı, bazı ürünlerin diğer illere nakledildiği bildirildi. Carrefour içinde bulunan diğer iş yerleri ise açık kalacak. Ancak market kapandıktan sonra bu iş yerlerinin de taşınacağı tahmin ediliyor. Carrefour’un bulunduğu alanın bundan sonra ne olarak kullanılacağı ise marketin İzmit’te bulunan yetkilileriyle bile paylaşılmamış.

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