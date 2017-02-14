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İzmitli anneler Ramada Otel’de doyasıya eğlendi

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İzmitli anneler Ramada Otel’de doyasıya eğlendi
Yeni anne olan 3 İzmitli kadın tarafından kurulan ‘İzmit Anneleri’ grubu ilk buluşmasını Ramada Otel’de gerçekleştirdi. Çocukları olduktan sonra sosyal ortamdan uzaklaşan anneler bu programda doyasıya eğlendi

İzmitli üç eski dost, anneliğe ve çocuklara dair her şeyin paylaşıldığı bir platform kurarak ilk buluşmalarını geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. Yeni anne olan Betül Çelik Bekçi, İrem Gülenç Balun ve Burçin Çevik Araz  tarafından kurulan ‘İzmit Anneleri’ grubu ilk buluşma ve tanışma çaylarını Ramada Otel’de gerçekleştirdi.

 

İLK ETKİNLİKTE İLGİ BÜYÜKTÜ

Çocukları olduktan sonra sosyal ortamdan uzak kalan ve nefes almaya ihtiyacı olan anneleri bir araya getirerek onların keyifli zaman geçirmeleri ve çocukların da sosyalleşmesi amacıyla hayata geçirilen programın ilki büyük ilgi gördü.  3 kişi olarak çıktıkları bu yolda büyük bir aile olmayı hedefleyen grup, ilk etkinliğinde 25 kişi gibi güzel bir sayıya ulaştı.

 

HEDİYELER VERİLDİ

Çay programında anneler gönüllerince zaman geçirirken çocuklar için de her şey düşünüldü. Çocuklar için planlanan etkinlikleri Naipoğlu Çocuk Akademisi üstlendi. Programda anneler arasında çekilişler de yapılarak kazanan 4 anneye sürpriz hediyeler verildi. Çocuklara hatıra olarak puzzle hediye edilirken Amerikan Kültür Koleji de anneler için hediyeler verdi. Buluşmaların etkinlik ve seminerlerle devam edeceğini söyleyen İzmitli anneler, tüm annelerin kendilerini sosyal medyadan takip edip etkinliklerden haberdar olabileceklerini belirttiler. 

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