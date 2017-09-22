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İzmitli genç intihar etti

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İzmitli genç intihar etti
İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Cüneyt Işık, Konya’da intihar etti

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Cüneyt Işık, intihar ederek yaşamına son verdi. Edinilen bilgilere göre; Lever Fabrikası’nda çalışan ve çevresi tarafından oldukça sevilen Cüneyt Işık, fabrikanın Konya’ya taşınması sonrasında ilimizden taşındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan eşi Hande Işık ile iki çocuğunu İzmit’te bırakan Cüneyt Işık, kendisi Konya’da tek başına yaşamaya başladı. 

 

AİLESİ DE GİDECEKTİ 

Eşinin Konya’ya tayini için işlemlerin bitmesini bekleyen aile, birbirlerine kavuşmayı bekliyordu. Ancak iki gün önce Cüneyt Işık, fabrikada çalışırken saat 22.00 sıralarında amirinden izin isteyerek eve gitti. Işık’tan 2 gün boyunca haber alamayan eşi de Konya’daki fabrikadaki çalışanlardan yardım istedi. Işık’ın evine polis ile birlikte girenler, onun cansız bedeni ile karşılaştı. Kendisini asarak yaşamına son veren Cüneyt Işık, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bursa’da toprağa verildi. Iışık'ın herhangi bir sorunun da olmadığı öğrenilirken, neden intihar ettiği ise bilinmiyor. Ahmet HAZER

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