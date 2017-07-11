İzmitli Karaduman, İzmir Tire’de!

İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından İbrahim Karaduman, İzmir’in güzide temsilcilerinden Tire 1922 takımı ile anlaştı

Tire 1922 A Takım Yardımcı Antrenörü olarak ilimizden ayrılan Karaduman, Teknik Direktör Nihat Balan ve Kaleci Antrenörü Nail Alköse ile birlikte İzmir takımının başarısı için çalışacak.

ÖZDEN ÖZGÜN VESİLE OLDU

Osmanlıspor’un İzmitli Kaleci Antrenörü, Özden Öngün’ün vesile olduğu transferde Karaduman, 3. Lig 2. Grup’ta yer alan Gölcükspor ve Darıca Gençlerbirliği’ne de rakip olacak. Top başı yapan Tire 1922’de Karaduman da ilk antrenmanına çıktı. Genç teknik adam Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, yönetici Ali Şentürk, Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz ve antrenör Ali Gürdal'a son 2 sezonda kendisine kattıkları için teşekkür etti.