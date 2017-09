İzmitli oyuncu görenleri şaşkına çeviriyor

İzmit'te yaşayan sevilen oyuncu Abidin Yerebakan, 132 kilogramdan 88 kiloya indi. Sanatçının inanılmaz değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

İzmit'te yaşayan usta oyuncu Abidin Yerebakan, son dönemde aldığı kilolardan gastrit mide by pass’ı yöntemiyle kurtuldu. ,İnanılmaz değişimiyle görenleri hayrete düşüren sanatçı, zayıflama sürecini anlattı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Abidin karakteriyle ciddi bir hayran kitlesi edinen Yerebakan, “132 kilograma çıkmıştım. Sekiz ay önce obezite cerrahisiyle gastrit mide by pass’ı adı verilen operasyonu geçirdim. Yaşam standardımı yükseltmeye yönelik bir karardı ve şu an çok iyiyim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım” dedi.

Şu sıralar ‘Ketenpere’ adlı sinema filminde rol alan Abidin Yerebakan, aynı zamanda Çiğdem Tunç Tiyatrosu‘nda ‘Şoför Nebahat’ adlı oyunla tiyatro severlerle buluşuyor. Sanatçının 132 kilogramdan 88 kilograma düştüğü öğrenildi. İşte Yerebakan’ın son hali…