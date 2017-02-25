İzmitliler Özbekler Tekkesi’ndeydi

Akça Koca Kültür Platformu üyeleri, Kurtuluş Savaşı yıllarında gizli bir üs ve hastane olarak hizmet veren Özbekler Tekkesi’ni ziyaret etti

Akça Koca Kültür Platformu Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya asker ve cephane göndermede gizli bir üs ve hastane olarak hizmet veren Özbekler Tekkesi’ni ziyaret etti. Ziyarete Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ve çok sayıda üye katıldı.

MÜZE OLARAK KULLANILMASI GÜNDEMDE

Özbekler Tekkesi, 1752'de Buharalı Nakşibendi dervişler tarafından Ahmet Yesevi geleneğinde Üsküdar Sultantepe'de kurulan tekke. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya asker ve cephane göndermede gizli bir üs olarak hizmet verdi. Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olup müze olarak kullanılması gündemde. Üsküdar ilçesinin Sultantepe Mahallesi Münir Ertegün Sokağın devamında mezarlık içerisinde yer almakta.