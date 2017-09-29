İzmitspor’dan destekçilerine plaket

İlimizin mütevazi kulüplerinden İzmitspor’da Basketbol Şubesine katkıda bulunan, destek veren firmalara teşekkür edilerek, plaket verildi

Akay Sigorta sahibi Figen Aslan ve Arı Asansörleri Genel Müdürü Serkan Arı’ya teşekkür eden İzmitspor Basketbol Şube Sorumlusu ve antrenörü Zafer Çakal plaketlerini takdim etti. Çakal yaptığı açıklamada “Basketbolda geleceğin sporcularını yetiştirmek için yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Akay Sigortacılık ve Arı Asansörlerine kulübümüze yaptıkları katkıdan dolayı ziyarette bulunup, plaket vererek şükranlarımızı sunduk. Daha başarılı olmak adına çıktığımız yolda birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz” dedi.