  • BIST 102.422
  • Altın 147,273
  • Dolar 3,5525
  • Euro 4,1924
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 19 °C
  • Sakarya : 16 °C

İzmitspor’dan destekçilerine plaket

»
İzmitspor’dan destekçilerine plaket
İlimizin mütevazi kulüplerinden İzmitspor’da Basketbol Şubesine katkıda bulunan, destek veren firmalara teşekkür edilerek, plaket verildi

Akay Sigorta sahibi Figen Aslan ve Arı Asansörleri Genel Müdürü Serkan Arı’ya teşekkür eden İzmitspor Basketbol Şube Sorumlusu ve antrenörü Zafer Çakal plaketlerini takdim etti. Çakal yaptığı açıklamada “Basketbolda geleceğin sporcularını yetiştirmek için yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Akay Sigortacılık ve Arı Asansörlerine kulübümüze yaptıkları katkıdan dolayı ziyarette bulunup, plaket vererek şükranlarımızı sunduk. Daha başarılı olmak adına çıktığımız yolda birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Koşusu hazırlıkları başladı29 Eylül 2017 Cuma 10:35
  • Erkeklere yatırım!29 Eylül 2017 Cuma 10:33
  • Teleset M.Akhisar-F.Bahçe (20.00-Beinsport)28 Eylül 2017 Perşembe 16:11
  • Emniyet Müdürü Ali Keten!28 Eylül 2017 Perşembe 16:08
  • İşte sen busun Sefa!28 Eylül 2017 Perşembe 16:06
  • Kocaelispor’a yıllarca hizmet edecek28 Eylül 2017 Perşembe 15:58
  • Fatih Kavlak: İyi futbola devam28 Eylül 2017 Perşembe 15:57
  • Arsin maçında stadı dolduralım!28 Eylül 2017 Perşembe 15:55
  • Darıca ipten döndü: 2-328 Eylül 2017 Perşembe 15:53
  • Aydınspor kötü değil zamana ihtiyacı var28 Eylül 2017 Perşembe 13:51
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim