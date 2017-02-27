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İzmit’te 10 ATM yeri kiralanacak

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İzmit’te 10 ATM yeri kiralanacak
İzmit Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerindeki ATM (bankamatik) yerlerini ihaleyle kiraya verecek

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kuruçeşme Doğan Mahallesi Lozan Caddesi’ndeki ATM yeri aylık bin 700 lira, Yenidoğan Şeref Meydanındaki ATM yeri 100 lira, Gültepe Miralay Mümtaz Caddesi’ndeki ATM yeri 250 lira, Tepecik Mahallesi Ankara Caddesi’ndeki ATM yeri aylık 5 bin lira, Yahya Kaptan Mahallesi Akasyalar Caddesi’ndeki 4 adet ATM yeri her biri aylık bin 800 lira, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki 2 adet ATM yeri de her biri aylık bin 700 lira 3 yıllığına kiraya verilecek.

 

7 MART SON GÜN

Kiralama ihalesinin 8 Mart Çarşamba günü gerçekleştirileceği ve ihaleyle ilgilenenlerin 7 Mart Salı günü saat 16.00’ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği bildirildi.

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