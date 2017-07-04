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İzmit'te 20 bina ağır hasarlı!

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İzmit'te 20 bina ağır hasarlı!
İzmit’te 1999 Kocaeli depreminde ağır hasarlı hale gelen binalardan 20’nin halen yıkılmadığı açıklandı

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde hasar gören binaların son durumuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

 

TİTİZ ÇALIŞMA

İzmit Belediyesi tarafından daha önceden de yapılan ve son çalışma ile güncellenen verilere göre, 349 adet bina ruhsat ve iskan alarak onarıldı. Onarım güçlendirme ruhsatı ve iskanı almayan başka bir deyişle onarılmadı olarak gözüken bina sayısı şişe 335 olarak belirlendi. Belediyenin teknik ekiplerince sokak sokak gezilerek oldukça titiz bir çalışma sonunda depremde orta hasarlı hale gelen 50 adet binanın yıkıldığı tespit edilirken,  İzmit’teki  24 adet ağır hasarlı binadan 4 tanesinin yıkıldığı 20’sinin ise yakılmadığı da görüldü. İzmit Belediyesi yetkilileri, söz konusu çalışmanın sonuçlarını ilgili kurumlara resmi yazıyla da bildirdi. Yetkililer, söz konusu çalışmayı 2-3 yılda bir güncellediklerini de söylediler.

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