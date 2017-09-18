İzmit'te 41 yılını dolduran esnaflara plaket

İzmit Belediyesi tarafından meslekte 41 yılını dolduran esnaflar plaketle onurlandırdı.

Ahilik Haftası kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında 78 esnafa plaket verilmesi töreni Gölkay’da düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki plaket dağıtım törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, esnaf odalarına bağlı dernek başkan ve temsilcileri, Ahilik Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Bozkurt ile esnaflar katıldı.

DOĞAN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli Ahilik Kültürü ve Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Bozkurt yaptığı konuşmada ‘mesleğine yıllarını veren esnaflarımızı böylesine güzel bir programla ağırlayan İzmit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

ESNAF KOMİSYONU KURDUK

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da konuşmasında “Kocaeli, İzmit her anlamda Türkiye’ye örnek oluyor. İzmit Belediyesi olarak esnaflarımızın hem ticaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde yapmaları, hem şehirdeki tertip düzen ve koyulan kuralların uygulanması, hem de moral motivasyon anlamında faaliyetler yapıyoruz. Kurduğumuz Esnaf Komisyonumuz ile esnaflarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.

ÖRNEK İŞYERİ UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Mümkün olduğu kadar esnafımızı yormamaya çalışıyoruz. Karekod uygulamamamız Türkiye’de örnek gösterilen bir uygulama. Esnafımızı teşvik etmek için Örnek İşyeri uygulamalarını sürdürüyoruz. Dünyanın en zor işlerinden birisi ticaret yapmaktır. Atalarımız çok güzel şeyler yapmışlar. Ahilikteki uygulamalar bugün daha fazla yapılırsa, bir çok konu kendiliğinden halledilmiş olacak.

TARİH TURİZMİNDE ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİK

Esnaflarımızın moralini düzeltmek ve onları motive etmek için ödüller veriyoruz, geziler düzenliyoruz. Bu moral motivasyon desteğini sürdürmeye devam ediyoruz. Asıl amacımız şehrin pastasını, müşterisini arttırmaktır. Bunun için de şehri cazip haline getirmek, turizm şehri haline getirmek için bir anlamda iğneyle kuyu kazar gibi uğraşıyoruz. Tarih turizminde önemli bir noktaya geldik, daha da iyi durumlara geleceğiz” şeklinde konuştu.

AHİLİK BİRLİK BERABERLİĞİ ARTIRIR

Plaket töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da “Ahilikte ölçü hak ve adalettir. Ahilik toplumda yaşayan fertleri birbirine yakınlaştırmakta ve aralarında köprü kurmaktadır. Ahilik kültürü hala yaşamaktadır. Bunun en güzel örneği, zor zamanlarda dahi birlik ve beraberliğini korumasıdır. Bu güzel değerleri koruyan ve yaşatmak için bu çalışmaya imza atan İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

ESNAFIMIZA 41 KERE MAŞALLAH

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Geçmiş yıllarda esnafların durumu sıkıntılıydı. 2004’lere kadar belediyede çalışan bir çok arkadaşımız esnafın dükkanın olduğu sokaktan geçmemeye çalışırdı. Çünkü maaşını ve esnafa borcunu ödeyemiyordu. 2004’ten sonra yerel yönetimle birlikte bu konuda sıkıntı yok. Şuanda belediyede çalışan arkadaşlarımızın hiç birinin alacağı yok. Bununla birlikte daha bir çok çalışma yapıldı. Kocaeli artık eskisi gibi değil, bir çok insan Kocaeli’ne tatil için geliyor. Bunlar belediyemizin esnafımız için dolaylı olarak yaptığı hizmetlerdir. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a esnaflarımıza yönelik yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Esnaflarımıza da 41 kere maşallah diyorum.”

41 YIL AYAKTA KALMAK KOLAY DEĞİL

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy plaket töreninde bir konuşma yaparak ‘’Ahilik kültürü, toplumumuz içerisinde önemli yer tutan bir alan. Bu kültürün yaşatılması ve bizden sonraki kuşaklara aktarılması için her yıl kutlamalar gerçekleştiriliyor. İlimizde 36 bin esnafımız var. 41 yıldır esnaflık yapan esnaflarımıza bugün plaket veriyoruz. 41 yıl ayakta kalmak kolay değil. Farklı dönemlerde bunu sürdürebilme başarısını gösteren esnaflarımızı yürekten kutluyorum. Ahilik kültürünün yaşatılması adına bu tür etkinlikler önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından plaketler verildi. Törende Ahilik Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Bozkurt da, Vali Aksoy ve Başkan Doğan’a teşekkür plaketi verdi.