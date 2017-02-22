İzmit Belediyesi tarafından Gültepe şantiyesindeki yaklaşık 48 dönümlük alana yapılacak 433 konutluk projenin ihalesine 2 firma katıldı. Emine Zeybek başkanlığındaki belediye encümende gerçekleşen ihale 300 bin TL muhammen bedelle başladı. Açık arttırma sonucunda en yüksek teklif 660 bin liraya kadar çıkarken, ihaleyi kazanan firmanın ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.
Öte yandan yapım süresi 720 gün olan proje kapsamında 48 dönümlük alana 24 blok halinde 70 adet 1+1, 178 adet 2+1, 116 adet 3+1, 30 adet 3+1 dubleks, 30 adet 4+1 dubleks ile 9 adet bağımsız villadan oluşan 433 konut yaptırılacak. Kat karşılığı yaptırılacak bloklardan birinin altında 18 adet işyeri, 1 adet fırın, içerisinde havuz, sağlık, kafeterya ve market bulunan sosyal tesisi bulunacak.
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- İzmit’te 433 konutun ihalesi yapıldı
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İzmit’te 433 konutun ihalesi yapıldı
İzmit Belediyesi tarafından Gültepe şantiyesindeki yaklaşık 48 dönümlük alana yapılacak 433 konutluk projenin ihalesine 2 firma katıldı. Emine Zeybek başkanlığındaki belediye encümende gerçekleşen ihale 300 bin TL muhammen bedelle başladı. Açık arttırma sonucunda en yüksek teklif 660 bin liraya kadar çıkarken, ihaleyi kazanan firmanın ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.
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