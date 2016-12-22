İzmit'te 50 bin kişilik dev yürüyüş yapılacak!

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküleri, 25Aralık Pazar Günü saat 13.30’da gerçekleşecek olan “Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet” yürüşü hakkında Antik Kapı Restaurant’ta basın açıklamasında bulundu.

38 Sivil Toplum kuruluşundan gönüllü esasına göre kurulmuş olan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküleri, 25 Aralık Pazar Günü saat 13.30’da gerçekleşecek olan Merkez Bankası önünden başlayarak Sabri Yalım Parkı’nda son bulacak “Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet” yürüşü hakkında Antik Kapı Restaurant’ta basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına; Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküleri Dönem sözcüsü Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve Gönüllü Kültür Teşekküleri’ne bağlı STK’lar katıldı.

“HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAĞIZ”

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküleri Dönem sözcüsü Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, “Durdurulmaya, yavaşlatılmaya çalışılan Medeniyet yürüyüşümüze kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde devam etmemiz sebebiyle, küresel ve yerli iş birlikçi kirli eller terör oluşturarak ülkemizin huzurunu bozmaya çalışıyor” dedi. Kocaeli Günüllü Kültür Teşekküleri olarak terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirtenYaşlık, “Bizler bin yıldır bu topraklarda kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“EN AZ 50 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ”

Yaşlık konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu millet çok büyük zorlukları birlik ve beraberlik içerinde aşmayı başarmış, her türlü saldırı karşısında tek yumruk olmuştur. Tek amacı, “İnsanlık vicdanının umudu” olan vatanımız ve bayrağımız etrafında kenetlenir, şer odaklarına bir ve beraber olduğumuzu göstermektir.” Yaşlık, pazar günü gerçekleşecek olan Merkez Bankası önünden başlayarak Sabri Yalım Parkı’nda son bulacak yürüyüşte 20 bin Türk bayrağı hazırlandığını ve gerçekleşek olan yürüyüşe en az 50 bin kişinin katılımını beklediklerini de ekledi. Selin BECER